PF afasta servidores do TJMA e bloqueia R$ 50 milhões em operação

Foi decretado o bloqueio e sequestro de bens de até R$ 50 milhões, atingindo de forma solidária os principais alvos da investigação - (crédito: Divulgação/PF)

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (1º/4), a Operação Inauditus, com o objetivo de aprofundar investigações sobre um suposto esquema de corrupção envolvendo decisões judiciais no Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA). A ação foi autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que expediu 25 mandados de busca e apreensão.

Como desdobramento da operação, a Justiça determinou a prisão preventiva do apontado como principal operador do esquema. Além disso, cinco servidores foram afastados de suas funções, proibidos de acessar o tribunal e de manter contato entre si. Seis investigados passarão a usar monitoramento eletrônico. Segundo informações divulgadas pela CNN Brasil, dois desembargadores estão entre os afastados.

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Também foi decretado o bloqueio e sequestro de bens de até R$ 50 milhões, atingindo de forma solidária os principais alvos da investigação. As ações ocorreram em cidades do Maranhão, como São Luís, São José de Ribamar, Arari, Balsas, Bacabal e Guimarães, além de Fortaleza, São Paulo e Lagoa Seca.

De acordo com as investigações, o grupo sob suspeita teria atuado para direcionar decisões judiciais em favor de interesses específicos, mediante pagamento de vantagens indevidas. Entre as práticas identificadas estão a chamada “celeridade seletiva” na tramitação de processos, a distribuição por prevenção e a atuação articulada entre servidores do Judiciário.

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Os investigadores também apontaram indícios de lavagem de dinheiro, com movimentações financeiras consideradas atípicas, incluindo operações de triangulação para ocultar a origem dos recursos.