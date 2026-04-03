Quatro pessoas morrem em queda de avião sobre casa no Rio Grande do Sul

Aeronave teria atingido um poste antes de cair sobre a residência; piloto morreu no local - (crédito: Reprodução / X)

Um acidente aéreo mobilizou equipes de emergência na manhã desta sexta-feira (3/4), em Capão da Canoa, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Um avião de pequeno porte caiu diretamente sobre uma residência localizada na área urbana do município. Quatro pessoas morreram no local.

Segundo as autoridades, três pessoas foram identificadas: os empresários Déborah Belanda Ortolani e Luis Antonio Ortolani, além do piloto Nelio Pestana. As informações são do portal g1.

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????AGORA: Avião de pequeno porte cai sobre área residencial em Capão da Canoa, RS. pic.twitter.com/8lJ7Jvq14E — CHOQUEI (@choquei) April 3, 2026

De acordo com a corporação, “conforme informações preliminares, a aeronave estaria voando em baixa altitude, momento em que passou a perder altura e veio a cair”. O momento da queda foi registrado por câmeras de monitoramento da prefeitura, que mostram a aeronave atingindo o imóvel e, logo em seguida, uma explosão.

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As primeiras informações indicam que, antes de atingir a casa, o avião teria colidido contra um poste. Mesmo com o impacto, os moradores conseguiram sair da residência a tempo e não ficaram feridos.

A ocorrência foi registrada por volta das 10h38, na Avenida Valdomiro Cândido dos Reis. O atendimento envolve, além do Corpo de Bombeiros e da Brigada Militar (BM), equipes da prefeitura e da CEEE, que prestam suporte no local.