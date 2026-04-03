Helicóptero de voo panorâmico cai e afunda na Praia da Barra

Um helicóptero caiu na manhã desta sexta-feira (3/4) na orla da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, e afundou cerca de 2m após o impacto, ficando completamente destruído. O acidente ocorreu entre os postos 3 e 4, próximo à faixa de areia.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
De acordo com informações do portal g1, a aeronave realizava um voo panorâmico no momento da queda. Até a última atualização, não havia confirmação sobre feridos nem detalhes sobre a dinâmica do acidente. Ainda segundo o portal, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, foi acionado por volta de 11h20 para atender a ocorrência de queda de aeronave.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
- Leia também: Queda de helicóptero na Rússia deixa quatro mortos
O Correio procurou o Corpo de Bombeiros mas ainda não havia obtido retorno da corporação até a última atualização desta matéria.
- Leia também: Helicóptero encontrado: chuva atrapalha e remoção de corpos não deve ocorrer nesta sexta
Saiba Mais
- Brasil Brincadeira sobre "morte" de prefeito faz avó desmaiar em Minas
- Brasil Juquinha das Flores é vandalizado mesmo com monitoramento 24 horas
- Brasil Homem é executado ao lado da mulher, após ligação misteriosa
- Brasil Mãe corre até posto da Polícia Militar, que salva bebê engasgada
- Brasil Após denúncia de violência doméstica, deputado aparece sangrando
- Brasil Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta