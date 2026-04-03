Helicóptero de voo panorâmico cai e afunda na Praia da Barra

Helicóptero cai e afunda na Praia da Barra, no Rio - (crédito: Reprodução/TV Globo )

Um helicóptero caiu na manhã desta sexta-feira (3/4) na orla da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, e afundou cerca de 2m após o impacto, ficando completamente destruído. O acidente ocorreu entre os postos 3 e 4, próximo à faixa de areia.

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De acordo com informações do portal g1, a aeronave realizava um voo panorâmico no momento da queda. Até a última atualização, não havia confirmação sobre feridos nem detalhes sobre a dinâmica do acidente. Ainda segundo o portal, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, foi acionado por volta de 11h20 para atender a ocorrência de queda de aeronave.

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O Correio procurou o Corpo de Bombeiros mas ainda não havia obtido retorno da corporação até a última atualização desta matéria.