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Homem morre depois de passar mal durante treino em academia 

Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem caminhava na esteira quando teve uma convulsão e caiu do equipamento

Ele foi socorrido por funcionários do local, que fizeram massagens cardiorrespiratórias, com orientação dos bombeiros, via 193, até a chegada de uma ambulância do Samu - (crédito: Pixabay)
Ele foi socorrido por funcionários do local, que fizeram massagens cardiorrespiratórias, com orientação dos bombeiros, via 193, até a chegada de uma ambulância do Samu - (crédito: Pixabay)

Um homem de 56 anos morreu depois de passar mal enquanto treinava em uma academia do Bairro Sagrada Família, Região Leste de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (3/4). 

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem estava caminhando em uma esteira quando teve uma convulsão e caiu do equipamento. Em seguida, teve uma parada cardiorrespiratória.

Ele foi socorrido por funcionários do local, que fizeram massagens cardiorrespiratórias, com orientação dos bombeiros, pelo telefone, até a chegada de uma ambulância do Samu. Porém, a morte teria sido constatada no local, assim que a equipe do Samu chegou ao local. 

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Belo Horizonte, onde deve passar por necrópsia.

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Mariana Costa - Estado de Minas

Por Mariana Costa - Estado de Minas
postado em 04/04/2026 07:39 / atualizado em 04/04/2026 07:39
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