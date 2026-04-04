Homem morre depois de passar mal durante treino em academia 

Um homem de 56 anos morreu depois de passar mal enquanto treinava em uma academia do Bairro Sagrada Família, Região Leste de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (3/4).
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Saiba Mais
- Brasil Como região da Bolívia virou refúgio para o PCC e por que é difícil desmantelar facções criminosas no país
- Brasil Reserva não garante salário a PM preso por feminicídio em São Paulo
- Brasil Acidentes aéreos deixam quatro mortos no Sul e susto no RJ
- Brasil Onça ou gato? Mistério sobre felino gigante mobiliza moradores em Minas
- Brasil Detento esquarteja e espalha partes do corpo de colega em presídio
- Brasil Evangélicos e protestantes são a mesma coisa?
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem estava caminhando em uma esteira quando teve uma convulsão e caiu do equipamento. Em seguida, teve uma parada cardiorrespiratória.
Ele foi socorrido por funcionários do local, que fizeram massagens cardiorrespiratórias, com orientação dos bombeiros, pelo telefone, até a chegada de uma ambulância do Samu. Porém, a morte teria sido constatada no local, assim que a equipe do Samu chegou ao local.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Belo Horizonte, onde deve passar por necrópsia.