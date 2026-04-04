Menino de 3 anos é deixado sozinho em casa com drogas

Um menino de 3 anos foi resgatado por policiais militares após ser deixado sozinho em casa pela mãe, nesta sexta-feira (3/4), em Governador Valadares, Região do Vale do Rio Doce. Na casa, os militares encontraram drogas e munições.

Os policiais foram acionados por um militar que estava de folga e viu a criança pedindo ajuda. Quando a equipe chegou ao local, o menino ainda estava na parte externa da casa, pendurado em um portão trancado. Ele contou que estava sozinho, depois que a mãe e o namorado dela saíram pela manhã. O menino disse ainda que estava com fome. Para beber água, ele usava a torneira do quintal.

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Na residência, os policiais chamaram várias vezes mas ninguém apareceu e, por isso, decidiram entrar no imóvel. Dentro da casa, encontraram drogas na sala e munições de diversos calibres em um dos quartos. O Conselho Tutelar foi acionado e a criança entregue a uma conselheira.

A mãe e o namorado retornaram ao imóvel em uma motocicleta. A mulher, de 33 anos, se identificou como mãe da criança e recebeu voz de prisão por tráfico de drogas, posse de munição de uso restrito, abandono de incapaz e corrupção de menor. Ela disse aos policiais que as drogas e munições eram do namorado.

O homem se identificou usando um nome falso. Ele também recebeu voz de prisão pelos crimes de tráfico de drogas, posse de munição de uso restrito, corrupção de menor e falsidade ideológica.