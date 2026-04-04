Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (4/4), sete loterias: os concursos 2992 da Mega-Sena; o 6993 da Quina; o 3653 da Lotofácil; 343 da +Milionária; o 2376 da Timemania e o 1197 do Dia da Sorte, além da Dupla Sena de Páscoa. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 9 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 04 - 17 - 23 - 33 - 36 - 49.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 6 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 2 milhões, teve os seguintes números sorteados: 07 - 17 - 25 - 49 - 74.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 16 milhões apresentou o seguinte resultado: 09 - 34 - 38 - 43 - 51 - 63 - 76. O time do coração é o 74 (Tocantinópolis/TO).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

+Milionária



A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 33 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 01 - 16 - 17 - 26 - 34 - 50. Os trevos sorteados foram: 1 - 4.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 04 - 10 - 11 - 19 - 20 - 25 - 26. O mês da sorte é 07 (julho).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Confira o sorteio na íntegra.