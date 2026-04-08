Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

Será que foi o seu dia de sorte? - (crédito: Reprodução/YouTube)

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (8/4), seis loterias: os concursos 6996 da Quina; o 2942 da Dupla Sena; o 3656 da Lotofácil; o 344 da +Milionária e o 2909 da Lotomania. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 9 milhões, teve os seguintes números sorteados: 29-41-53-64-76.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



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Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 03-04-06-07-08-11-12-14-15-18-19-20-21-24-25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 13 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 06-10-12-14-15-18-21-23-31-40-45-47-55-69-70-73-77-87-91-93.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da

Caixa Econômica Federal.



+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 34 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 03-04-11-14-16-29. Os trevos sorteados foram: 1-5.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 02-09-17-26-37-44 no primeiro sorteio; 03-06-17-18-22-31 no segundo sorteio.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Acompanhe os sorteios na íntegra:

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