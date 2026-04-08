Estudante universitário é preso por estupro de adolescente em bar

Um estudante universitário foi preso nesta quarta-feira (8/4) suspeito de estuprar uma adolescente dentro do banheiro de um bar em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O crime teria ocorrido na segunda-feira (6/4), e a prisão foi realizada por agentes da 10ª DP após investigação iniciada a partir da denúncia da vítima.

Leia também: PGR defende eleição direta para o governo do Rio

Segundo a polícia, a adolescente relatou que conheceu o suspeito nas proximidades de uma escola, no mesmo bairro. Eles seguiram juntos para um shopping da região, onde, de acordo com o depoimento, o homem passou a insistir para que ficassem a sós em um local reservado. A jovem recusou as investidas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: STF analisa ações sobre pleito no Rio após renúncia de Castro

Na sequência, ambos foram para um bar em Botafogo. Ainda conforme o relato, o suspeito voltou a pressionar a vítima para irem ao banheiro juntos, o que foi novamente negado. Em determinado momento, porém, a adolescente entrou sozinha no sanitário feminino e foi seguida pelo homem.

Dentro do banheiro, o suspeito teria tomado o celular da jovem, escondido o aparelho, trancado a porta e usado força física para impedir que ela saísse. A polícia afirma que, mesmo diante das recusas e pedidos para interromper a ação, o homem cometeu o abuso sexual.

A investigação contou com análise de imagens de câmeras de segurança e exames periciais, que confirmaram a ocorrência do crime, segundo a corporação. Com base nas provas reunidas, a autoridade policial solicitou a prisão do suspeito, que foi localizado e detido em casa, também em Botafogo.

Contra o suspeito foi cumprido um mandado de prisão por estupro qualificado. O caso segue em investigação.