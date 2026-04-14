HMAB oficializa posse de primeira mulher no comando da instituição

General Cláudia já estava na administração do HMAB. Porém, agora, passa a dirigi-lo: "É um momento de muita gratidão e reconhecimento" - (crédito: Marcos Vinicius da Silva/CB/D.A Press)

O Exército oficializou, ontem, a troca de comando do Hospital Militar de Área de Brasília (HMAB). O general de brigada Rodrigo Brum Toledo transmitiu o cargo à general de brigada médica Cláudia Lima Gusmão Cacho, a primeira mulher a alcançar o generalato na área de saúde da Força.

O HMAB é responsável pelo atendimento de militares da ativa, veteranos, pensionistas e dependentes. Brun Toledo destacou o caráter histórico da cerimônia, pois, segundo ele, a ascensão de Cláudia ao posto de oficial-general representa um avanço na participação feminina em todos os níveis da carreira militar. "É a primeira vez que temos uma oficial-general do segmento feminino. É algo muito representativo para todos nós", frisou.

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Brum Toledo também ressaltou o aumento da presença de mulheres na Força. Conforme salientou, cerca de 37 mil candidatas se inscreveram recentemente para ingresso no Exército, das quais pouco mais de 1,4 mil foram selecionadas. "Acho que é possível [o Exército vir a ser comandado por numa mulher]. Demora um pouco ainda, porque é um cargo de oficial combatente de carreira e elas começaram um pouco mais tarde. Mas elas podem chegar, sem dúvida. Então, pode ser que um dia a gente tenha uma comandante do Exército", previu.

Ao assumir o comando do HMAB, a general Cláudia destacou o sentimento de responsabilidade e continuidade. "É um momento de muita gratidão e reconhecimento. Assumo com o compromisso de dar sequência ao trabalho realizado e de buscar aprimorar cada vez mais os serviços prestados", afirmou.

A nova diretora do HMAB enfatizou o caráter vocacional da carreira e incentivou a participação feminina. "É uma profissão que exige dedicação, mas que traz muita satisfação. Estamos aqui para servir à sociedade. As portas estão abertas para quem se identificar estamos de braços abertos para recebê-las", disse.

Cláudia também reconheceu os desafios à frente da gestão hospitalar, considerada complexa dentro da estrutura militar. Mas está confiante. "Fomos preparados ao longo da carreira para assumir funções como essa. A expectativa é muito positiva, de continuidade e de contribuição para a qualidade da saúde oferecida pelo Exército", observou. A cerimônia de posse da general à frente do HMAB integra a programação do mês do Exército e antecede as comemorações do Dia do Exército, em 16 de abril.

Três décadas

A general ingressou na Força em 30 de janeiro de 1996, como oficial temporária no então 42º Batalhão de Infantaria Motorizado, em Goiânia. Dois anos depois, concluiu o curso de formação de oficiais médicos pela Escola de Saúde do Exército, consolidando a entrada para a carreira militar de saúde, que completou três décadas.

Entre os principais cargos, Cláudia esteve à frente do escalão de saúde da 1ª Região Militar, atuou como subdiretora de Legislação e Perícias Médicas da Diretoria de Saúde e chefiou divisões de perícia médica em comandos regionais. Também integrou a Inspeitoria de Saúde do Comando da 9ª Região Militar e dirigiu unidades como o Hospital da Guarnição de Natal e o Hospital Militar de Campo Grande.

Na área hospitalar, acumulou experiência em funções de direção e gestão técnica, incluindo os cargos de subdiretora técnica do Hospital Central do Exército (HCE) e subdiretora do próprio HMAB, que passa a comandar.

A formação inclui cursos militares, como o de aperfeiçoamento de oficiais, em 2007, e o de comando e estado-maior de serviços, em 2013. No campo acadêmico, a general é graduada em medicina pela Universidade de Pernambuco, com residência em pediatria pelo Instituto Materno-Infantil de Pernambuco. Também tem pós-graduação em administração hospitalar e MBA em gestão estratégica de saúde pela Fundação Getulio Vargas.



