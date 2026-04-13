Nova lei amplia acesso a terapias e vacinas contra câncer no SUS

Pacientes de todo Brasil passam a contar com novas possibilidades de prevenção e tratamento contra o câncer na rede pública de saúde. A Lei nº 15.385, publicada nesta segunda-feira (13/4) no Diário Oficial da União, institui a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer no Sistema Único de Saúde (SUS) e cria o Programa Nacional de Navegação da Pessoa com Diagnóstico de Câncer, com foco na ampliação do acesso a terapias, vacinas e exames.

A norma tem como objetivo atualizar o sistema público para incorporar tecnologias e estratégias voltadas ao enfrentamento da doença. Entre as medidas previstas estão a oferta de terapias avançadas, a inclusão de novos testes diagnósticos e a ampliação de protocolos de cuidado. O texto também define ações para garantir acompanhamento contínuo desde a suspeita até o tratamento, com organização da jornada do paciente dentro da rede de atendimento.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A lei foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, na sexta-feira (10/4), durante a inauguração do Centro de Ensino, Simulação e Inovação do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A iniciativa integra um conjunto de ações voltadas à qualificação da assistência e ao fortalecimento da pesquisa na área oncológica.

O marco regulatório estabelece diretrizes para reduzir a dependência de insumos importados e incentivar a produção nacional. Entre os pontos definidos estão o estímulo à transferência de tecnologia, o fortalecimento de parcerias público-privadas e a capacitação científica. A política também prevê apoio ao desenvolvimento de inovação, com incentivo à pesquisa e à criação de soluções voltadas ao tratamento do câncer.

Além disso, o texto garante acesso universal e gratuito a medicamentos, vacinas e terapias, com critérios técnicos para avaliação da resposta clínica. A lei ainda incentiva a cooperação com universidades e centros de pesquisa, o surgimento de startups de biotecnologia e o uso de ferramentas como inteligência artificial e sequenciamento genético, com foco na ampliação das possibilidades de diagnóstico e tratamento na rede pública.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes



Saiba Mais Brasil STF decide sobre ministro Marco Buzzi, acusado de importunação sexual, nesta terça (14)

STF decide sobre ministro Marco Buzzi, acusado de importunação sexual, nesta terça (14) Brasil Feriado do dia 21 de abril cai na terça: veja se dá para emendar

Feriado do dia 21 de abril cai na terça: veja se dá para emendar Brasil Escolas cívico-militares terão militares da reserva na gestão em Minas

Escolas cívico-militares terão militares da reserva na gestão em Minas Brasil Governo diz que INSS reduziu fila de 3,1 milhões para 2,7 milhões em março

Governo diz que INSS reduziu fila de 3,1 milhões para 2,7 milhões em março Brasil Primeira general médica assume comando do Hospital Militar em Brasília

Primeira general médica assume comando do Hospital Militar em Brasília Brasil Primeira general médica assume comando do Hospital Militar em Brasília

Primeira general médica assume comando do Hospital Militar em Brasília Brasil Família e amigo morrem em grave acidente no interior de SC

Família e amigo morrem em grave acidente no interior de SC Brasil Adolescente que usava maconha com filho bebê no colo é apreendida