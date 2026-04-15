Resgatado das ruas de Fortaleza, vira-lata caramelo é adotado na Suíça

Apelidado como caramelo suiço, Costelinha viajou mais de 7 mil quilômetros até chegar em nova casa - (crédito: Reprodução)

Resgatado das ruas de Fortaleza, o vira-lata caramelo Costelinha ganhou um novo destino longe do abandono. Adotado por uma brasileira que vive na Suíça, ele agora começa uma nova vida em Zurique. O animal passou boa parte da vida circulando pelo bairro Jóquei Clube, onde foi visto pela primeira vez por voluntários do “Vira Latas do Bem”, que atua no resgate de cães em situação de rua. Ferido após um ataque de outros animais, ele começou a receber cuidados básicos, como alimentação e acompanhamento, até que sua condição de saúde melhorasse.

A história ganhou novos rumos quando a cearense Taís Marthalle decidiu adotá-lo. Morando na Europa, ela iniciou o processo para levar o cachorro ao país, que exige uma série de etapas sanitárias rigorosas para a entrada de animais. Taís conheceu Costelinha por meio da irmã, Nayana Soares, voluntária do projeto, que acompanhava o resgate e os cuidados com o animal.

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Entre as exigências estavam a aplicação de microchip, vacinação contra a raiva e um exame de sorologia para comprovar a imunização. Após a realização do teste, ainda foi necessário aguardar um período de quarentena antes da liberação para viagem. O procedimento completo levou alguns meses e incluiu consultas veterinárias e cuidados preventivos.

Durante esse intervalo, Costelinha ficou sob responsabilidade de voluntários, incluindo Nayana Soares, que acompanhou de perto a adaptação do animal até o embarque.

O trajeto até a Europa trouxe mudanças na rotina do cachorro, que deixou as ruas de Fortaleza para viver em ambiente doméstico. Apelidado como caramelo suiço, Costelinha tem se adaptado bem à nova casa e à convivência com os tutores.

Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, o Brasil possui cerca de 30 milhões de animais em situação de rua, entre cães e gatos. Em Fortaleza, entidades de proteção animal calculam que milhares de cães vivem sem cuidados básicos, o que torna casos como o de Costelinha ainda mais importante para o movimento de adoção responsável.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes