Dono da página ‘Choquei’ é preso em operação da PF

Rafael Oliveira é fundador da página "Choquei', que soma 27 milhões de seguidores no Instagram. Ele foi preso pela PF na manhã desta quarta - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (15/4), uma megaoperação para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro e movimentações financeiras ilegais que pode ter ultrapassado R$ 1,6 bilhão. Entre os alvos está o influenciador digital Rafael Sousa Oliveira, criador da página Choquei. De acordo com o g1, ele foi preso em Goiânia.

A operação Narco Fluxo tem como objetivo desarticular uma suposta organização criminosa suspeita de movimentar mais de R$ 1,6 bilhão em esquemas de lavagem de dinheiro no Brasil e no exterior. A ofensiva ocorre em nove estados e no Distrito Federal, com o cumprimento de dezenas de mandados judiciais.

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A investigação aponta que o grupo atuava de forma estruturada e sofisticada, utilizando mecanismos para ocultar a origem ilícita dos recursos e dificultar o rastreamento pelas autoridades. De acordo com a PF, há indícios de que a organização operava tanto no Brasil quanto no exterior, com forte uso de criptoativos como estratégia para movimentar valores sem controle direto do sistema financeiro tradicional.

As apurações indicam que o esquema envolvia múltiplas camadas de operações, com empresas de fachada, circulação de dinheiro em espécie e transações digitais complexas. A suspeita é de que os investigados tenham criado uma rede para dar aparência legal a recursos de origem criminosa, em um modelo típico de lavagem de dinheiro que mistura tecnologia e estruturas empresariais.

Rafael aparece como um dos nomes ligados à investigação e foi alvo de mandado judicial cumprido na capital goiana. Até o momento, não foram divulgados detalhes oficiais sobre o papel exato do influenciador dentro do esquema, mas a inclusão do nome dele entre os alvos indica, segundo investigadores, possível participação na engrenagem financeira do grupo. O perfil que Raphael administra acumula mais de 27 milhões de seguidores no Instagram.

De acordo com a PF, mais de 200 agentes participam da operação, que inclui 45 mandados de busca e apreensão e 39 de prisão temporária, expedidos pela 5ª Vara Federal em Santos (SP). A ação conta com apoio da Polícia Militar de São Paulo. Foram cumpridas diligencias em endereços localizados nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás e no Distrito Federal.

A defesa de Rafael Sousa Oliveira afirmou ao g1 que ele está sendo ouvido na sede da Polícia Federal, em Goiânia. A defesa disse ainda que deve se manifestar publicamente após ter acesso integral aos autos. O espaço segue aberto.

A operação também teve desdobramentos no universo do funk. Os cantores MC Ryan SP e MC Poze do Rodo foram presos na mesma ação, suspeitos de envolvimento com o esquema investigado. A Polícia Federal apura se os artistas tinham participação direta na movimentação dos recursos ou se atuavam em outras frentes da organização criminosa.