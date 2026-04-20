Guerra de facções na divisa com a Bahia resulta em execução em Minas Gerais

Rua do Bairro Cansanção em Salto da Divisa onde homem de 30 anos foi executado por quatro encapuzados. Suspeita de conflito de facções de MG e da BA - (crédito: Reprodução/Google StreetView)

A disputa por controle de territórios de atuação de traficantes mineiros e baianos resultou na execução de um homem de 30 anos, na madrugada desse sábado (18/4), em Salto da Divisa (MG), no Vale do Jequitinhonha.

O crime ocorreu por volta das 2h, no Bairro Cansanção, a menos de um quilômetro do destacamento da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), perto da BR-367, e a um quilômetro do Rio Jequitinhonha, que é a divisa com a Bahia.

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De acordo com informações da PMMG, quatro suspeitos encapuzados bateram à porta da residência de Adenilson Nascimento Lima, de 30 anos. Ele teria ligações com a facção criminosa Tudo 2, que age entre a Bahia e Minas Gerais, sobretudo traficando entorpecentes.

Os encapuzados se identificaram como policiais e requisitaram a abertura da porta da casa para uma pretensa diligência. Ao acreditar na abordagem e abrir a porta, Adenilson foi imediatamente confrontado pelos atiradores que começaram a disparar contra ele.

Mesmo ferido, Adenilson conseguiu correr para a rua na tentativa de buscar refúgio. No entanto, ele foi perseguido pelos atiradores por alguns metros na via pública.

A execução foi finalizada ao ar livre, onde o homem recebeu tiros nas costas, em plena rua. O local da execução fica a apenas 1.200 metros do Centro de Salto da Divisa, e os disparos acordaram a vizinhança.

Testemunhas afirmam que os suspeitos fugiram em um veículo não identificado, em direção ao território baiano.

Execução em Salto da Divisa pode estar relacionada a disputas pelo tráfico entre MG e BA Mateus Parreiras/EM/D.A.Press

Qual a relação da morte com o crime organizado?

Os suspeitos não foram identificados, mas a PMMG diz que a motivação do crime seja a guerra territorial pelo controle do tráfico de drogas entre organizações rivais.

O confronto envolve os grupos conhecidos como Tudo 2, com atuação em Eunápolis (BA), e Tudo 3. A morte de Adenilson é tratada como um acerto de contas estratégico dentro desse conflito geográfico, onde o município mineiro serve como ponto de atrito entre as facções dos dois estados vizinhos.

A Polícia Militar isolou a área para preservar a integridade das evidências físicas até a chegada da perícia técnica.

Equipes de socorro médico prestaram assistência à esposa da vítima, encontrada em estado de choque e encaminhada para observação hospitalar.

Uma mulher suspeita de envolvimento indireto foi conduzida à delegacia de plantão em Almenara (92 quilômetros de distância). O corpo depois foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Pedra Azul (105 quilômetros de distância).

Acerto de contas na madrugada

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