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MINAS GERAIS

Morre Thor, cão dos bombeiros que visitava escolas e doava sangue

Cachorro atuou em diversos projetos de interação com humanos e doou sangue 14 vezes. Animal, de 11 anos, estava aposentado havia quase cinco anos

Thor doou sangue 14 vezes para o Hospital Veterinário de Uberaba, no Triângulo Mineiro - (crédito: CBMMG/Divulgação)
Thor doou sangue 14 vezes para o Hospital Veterinário de Uberaba, no Triângulo Mineiro - (crédito: CBMMG/Divulgação)

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) anunciou que o cão Thor, de 11 anos, morreu no domingo passado (12/4), em Uberaba, no Triângulo Mineiro, onde vivia. Segundo os militares, o cachorro tinha alguns problemas de saúde que não foram detalhados pela corporação.

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O golden completaria 12 anos em 21 de maio e, ao longo de sua vida, contribuiu em projetos e eventos, proporcionando bem-estar, além de ter doado sangue 14 vezes para o Hospital Veterinário de Uberaba desde o primeiro ano de idade.

Saiba Mais

De acordo com o CBMMG, o animal foi doado logo que nasceu pela 1° tenente Débora Cristina Brandão, quando ela atuava no 5° Batalhão, e ingressou no canil de Busca e Resgate com Cães em Uberaba em 10 de agosto de 2014. Thor fazia parte da "primeira geração" de cães do canil de Uberaba, pois foi um dos primeiros animais do local.

Na avaliação dos bombeiros, Thor era um cachorro muito dócil e foi considerado o cão ideal para atividades de interação com a comunidade, desempenhando um papel importante em atividades sociais.

Também atuou em projetos nas escolas, participou de cinoterapia (terapia facilitada por cães) em diversos eventos municipais, visitas a hospitais, lares de idosos e parques. A atividade proporcionou diversos benefícios às pessoas, como o desenvolvimento de sentimentos positivos, troca de afeto, amor incondicional sem julgamentos, prazer em brincar e interagir com o animal, além de proporcionar conforto e estímulos mentais, físicos e emocionais.

Ele se aposentou em agosto de 2021 e passou a viver com a família do 1º tenente Kaio César Damacena Silva, que comandou a equipe do canil entre 2019 e 2021.

Segundo os bombeiros, Damacena sempre demonstrou grande cuidado e zelo. "O tenente ofereceu amor, atenção e dedicação a Thor, especialmente nos momentos difíceis, e garantiu o bem-estar do cão até a morte."

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Melissa Souza - Estado de Minas

Por Melissa Souza - Estado de Minas
postado em 19/04/2026 16:06
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