Empresa americana compra mineradora em Goiás produtora de terras raras

Fora da Ásia, a Serra Verde é a única produtora em grande escala de todas as quatro terras raras magnéticas, incluindo as terras raras pesadas mais críticas e altamente valiosas - (crédito: Foto: Gil Leonardi/Agência Minas)

A mineradora americana USA Rare Earth anunciou nesta segunda-feira (20/4) um acordo definitivo para adquirir 100% do Grupo Serra Verde, proprietário da mina e planta de processamento de terras raras Pela Ema, em Minaçu (GO). A operação foi avaliada em US$ 2,8 bilhões.

Fora da Ásia, a Serra Verde é a única produtora em larga escala das quatro terras raras magnéticas, incluindo as terras raras pesadas mais críticas e de alto valor, como disprósio (Dy), térbio (Tb) e ítrio (Y).



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Esses materiais são essenciais para a produção de ímãs permanentes usados em veículos elétricos, turbinas eólicas, robótica, drones e aparelhos de ar-condicionado de alta eficiência, além de aplicações tecnológicas avançadas nos setores de semicondutores, defesa, nuclear, aeroespacial e outros segmentos estratégicos.

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Segundo a USA Rare Earth, a operação será paga com US$ 300 milhões em dinheiro e o restante, US$ 126,849 milhões, em novas ações da companhia. A aquisição deve ser concluída no terceiro trimestre de 2026. O diretor de Operações do Grupo Serra Verde, Ricardo Grossi, afirmou que o acordo é um marco e reforça o Brasil como potência no polo de minerais críticos.

“Esses marcos são um ponto positivo significativo para o Brasil e demonstram a capacidade do país de desempenhar um papel de liderança no desenvolvimento das cadeias globais de suprimentos de terras raras. As garantias de fornecimento, assim como a combinação com a USAR, validam a qualidade da Serra Verde: nossa operação única, nossos colaboradores e seu compromisso com práticas responsáveis", disse Grossi.

