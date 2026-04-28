Prefeito do Maranhão morre durante evento em igreja

O prefeito Ademar Alves Magalhães (União Brasil), do município de Vitorino Freire, no Maranhão, morreu enquanto participava de um evento em uma igreja, nesta segunda-feira (27/4). Ele sofreu um infarto e teve o óbito confirmado ao chegar em uma unidade hospitalar.

Ademar Alves Magalhães começou a passar mal na igreja logo após discursar. Ele chegou a receber os primeiros socorros ainda no local, mas não resistiu. Conhecido como Fogoió, o prefeito tinha 61 anos.

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O governador do Maranhão Carlos Brandão (sem partido) lamentou a morte nas redes sociais. “Perdemos um gestor amigo e parceiro da nossa gestão, o prefeito Fogoió. Sua partida nos entristece, mas seu trabalho e compromisso com as pessoas permanecerá”, publicou.

Fogoió cumpria o primeiro mandato, para o qual foi eleito com 62,69% dos votos. Ele deixa a esposa Leda e as filhas Jackeline e Larissa. A vice-prefeita Gabi Viana, do mesmo partido, assumirá a prefeitura do município. Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento.