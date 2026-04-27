PM mata cliente e morre em confronto com policiais em Minas

Testemunhas relataram que ao menos seis disparos foram efetuados na distribuidora - (crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

Um policial militar morreu ao trocar tiros com a própria polícia na noite desse domingo (26/4), no Bairro Jardim Canadá, em Nova Lima (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Antes, ele matou um homem em uma distribuidora.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo informações iniciais, o militar teria discutido com a esposa em casa e, em seguida, ido até uma distribuidora na Rua Natal, onde tinha uma dívida.

Lá, ele tentou atirar contra o proprietário do estabelecimento, mas acabou atingindo um cliente, que morreu. Testemunhas relataram que ao menos seis disparos foram efetuados.

A Polícia Militar foi acionada e ordenou que o homem se rendesse e largasse a arma. Como ele não obedeceu, houve troca de tiros. O policial foi socorrido, mas morreu no hospital. Apenas na unidade de saúde foi confirmada a identidade dele como integrante da corporação, um veterano reconvocado.

Pela manhã desta segunda-feira (27/4), há muita confusão no local, com populares discutindo com a imprensa e até com os militares.

A reportagem do Estado de Minas procurou a Polícia Militar, que informou em nota que o policial saiu da residência empunhando duas armas de fogo e efetuando disparos contra civis em uma distribuidora de bebidas.

"Os militares verbalizaram com o autor, que ignorou a ordem policial, sendo necessário o uso de força letal para a preservação da vida de terceiros e legítima defesa dos policiais militares. O autor e as vítimas foram prontamente assistidos para uma unidade de saúde, local em que foi constatado o óbito do autor e de uma das vítimas. O responsável pelos disparos foi identificado, posteriormente, como policial militar reconduzido para a ativa", afirma.

A PMMG informa, ainda, que as providências de polícia judiciária militar foram adotadas e acompanha o caso.

Matéria em atualização