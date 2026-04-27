PM mata cliente e morre em confronto com policiais em Minas

Um policial militar morreu ao trocar tiros com a própria polícia na noite desse domingo (26/4), no Bairro Jardim Canadá, em Nova Lima (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Antes, ele matou um homem em uma distribuidora.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Segundo informações iniciais, o militar teria discutido com a esposa em casa e, em seguida, ido até uma distribuidora na Rua Natal, onde tinha uma dívida.
Lá, ele tentou atirar contra o proprietário do estabelecimento, mas acabou atingindo um cliente, que morreu. Testemunhas relataram que ao menos seis disparos foram efetuados.
A Polícia Militar foi acionada e ordenou que o homem se rendesse e largasse a arma. Como ele não obedeceu, houve troca de tiros. O policial foi socorrido, mas morreu no hospital. Apenas na unidade de saúde foi confirmada a identidade dele como integrante da corporação, um veterano reconvocado.
Pela manhã desta segunda-feira (27/4), há muita confusão no local, com populares discutindo com a imprensa e até com os militares.
A reportagem do Estado de Minas procurou a Polícia Militar, que informou em nota que o policial saiu da residência empunhando duas armas de fogo e efetuando disparos contra civis em uma distribuidora de bebidas.
"Os militares verbalizaram com o autor, que ignorou a ordem policial, sendo necessário o uso de força letal para a preservação da vida de terceiros e legítima defesa dos policiais militares. O autor e as vítimas foram prontamente assistidos para uma unidade de saúde, local em que foi constatado o óbito do autor e de uma das vítimas. O responsável pelos disparos foi identificado, posteriormente, como policial militar reconduzido para a ativa", afirma.
A PMMG informa, ainda, que as providências de polícia judiciária militar foram adotadas e acompanha o caso.
Matéria em atualização