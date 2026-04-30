Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta quinta-feira (30/04), cinco loterias - (crédito: Reprodução/Caixa)

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta quinta-feira (30/04), cinco loterias: os concursos 3002 da Mega-Sena; o 3674 da Lotofácil; o 7014 da Quina; o 2386 da Timemania e o 1207 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 127 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 04, 27, 51, 52, 54 e 58.

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A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/megasena

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25



A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotofacil

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 4,5 milhões, teve os seguintes números sorteados: 11, 16, 23, 42 e 74

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/quina

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 22,5 milhões apresentou o seguinte resultado: 02, 20, 31, 54 59, 64 e 65. O time do coração é o 76 (Vasco/RJ).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/timemania

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 400 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 01, 15, 19, 23, 26, 28 e 29. O mês da sorte é 9 (setembro).



A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/diadesorte

Veja a integra o do sorteio





