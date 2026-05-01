Morre Déa Maiorana, presidente do Grupo Liberal de comunicação

Lucidéa Batista Maiorana, conhecida como Dona Déa, morreu na noite de quinta-feira (30/4), aos 91 anos - (crédito: Reprodução/Instagram )

Morreu, aos 91 anos, a presidente do Grupo Liberal, Lucidéa Batista Maiorana, conhecida como Dona Déa. Um das figuras mais influentes do Pará, ela estava à frente de um dos maiores conglomerados de comunicação da Amazônia desde 1986, quando perdeu o marido, o jornalista e empresário Romulo Maiorana.

A morte foi confirmada pelos familiares na quinta-feira (30/4). A cerimônia de despedida ocorre nesta sexta-feira (1º/5), em Itapecerica da Serra (SP).

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Em nota publicada nas redes oficiais, a Associação Nacional de Jornais (ANJ) lamentou a perda de Déa, que classificou como uma figura essencial para o desenvolvimento da comuinicação no Norte.

“Sob sua gestão, o Grupo Liberal ampliou operações, modernizou estruturas e manteve linha editorial voltada à cobertura de interesse público, com impacto na formação da opinião e no acompanhamento da vida política, econômica e social do Pará e da Amazônia”, diz o texto.

Figura discreta, Dona Déa ficou conhecida pela atuação nos bastidores e pela postura firme nas decisões. Ao lado de Romulo, fez parte da construção do conglomerado, presente em momentos marcantes como a aquisição do jornal O Liberal, em 1966, e da inauguração da TV Liberal, em 1976.

Teve também importante atuação em iniciativas sociais, como o Instituto Criança Vida, renomeado Instituto Déa Maiorana. A organização atua na assistência e capacitação profissional de mulheres da Amazônia paraense.