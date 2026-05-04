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TOMBAMENTO

Caminhão de batatas tomba na BR-262 e motorista fica em estado grave

Veículo saiu da pista e carga ficou espalhada às margens da na BR-262, em Luz (MG), na região Centro-Oeste de Minas Gerais

Com o impacto, a carga de batatas transportada pelo caminhão ficou espalhada às margens da via - (crédito: PRF/Reprodução)
Com o impacto, a carga de batatas transportada pelo caminhão ficou espalhada às margens da via - (crédito: PRF/Reprodução)

Um motorista de 28 anos ficou gravemente ferido em um tombamento de um caminhão na madrugada desta segunda-feira (4/5), na BR-262, em Luz (MG), na região Centro-Oeste do estado.

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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta de 1h, no km 531 da rodovia, perto do trevo de Córrego Danta.

O condutor perdeu o controle da direção do veículo, que saiu da pista e tombou.

Com o impacto, a carga de batatas transportada pelo caminhão ficou espalhada às margens da via. O motorista foi socorrido e encaminhado ao pronto atendimento do município, com ferimentos graves. As causas do acidente serão investigadas. Não há informações de congestionamento.

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Wellington Barbosa - Estado de Minas

Por Wellington Barbosa - Estado de Minas
postado em 04/05/2026 09:12
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