Chuvas no Nordeste deixam oito mortos e mais de 10 mil desabrigados

Na Paraíba, as chuvas também causaram transtornos significativos. Informações preliminares indicam que cerca de 1,5 mil famílias estão desalojadas, além de 300 pessoas desabrigadas - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

As fortes chuvas que atingem o Nordeste brasileiro desde a última quinta-feira (30/4) provocaram mortes, desalojamentos em massa e colocaram dezenas de municípios em situação de emergência. Os estados de Pernambuco e Paraíba estão entre os mais afetados, com milhares de pessoas impactadas pelos temporais.

Em Pernambuco, a situação é mais crítica. Segundo a Defesa Civil estadual, seis pessoas morreram e cerca de 9,4 mil tiveram que deixar suas casas — sendo 7,7 mil desalojadas e 1,6 mil desabrigadas. Ao todo, 27 municípios registraram ocorrências relacionadas às chuvas, com destaque para cidades da Região Metropolitana do Recife e da Zona da Mata.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a maioria das mortes foi causada por deslizamentos de terra. Entre as vítimas estão três crianças, incluindo um bebê de seis meses. Também houve registro de morte por enxurrada em São Lourenço da Mata.

Diante do cenário, a governadora Raquel Lyra decretou situação de emergência nos municípios atingidos, medida que facilita a liberação de recursos e reforça as ações de assistência. Mais de 800 resgates já foram realizados no estado, e 29 abrigos foram abertos para acolher famílias desalojadas.

O governo federal enviou equipes da Defesa Civil Nacional para apoiar os trabalhos. O ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, afirmou que a União atuará para garantir assistência às populações atingidas.

Na Paraíba, as chuvas também causaram transtornos significativos. Informações preliminares indicam que cerca de 1,5 mil famílias estão desalojadas, além de 300 pessoas desabrigadas. Aproximadamente 9 mil pessoas foram afetadas, e duas mortes foram confirmadas.

Meteorologistas alertam para a continuidade das chuvas nos próximos dias, o que mantém o risco de novos alagamentos e deslizamentos. Autoridades recomendam que moradores de áreas de risco busquem abrigo seguro e acompanhem os alertas da Defesa Civil.

*Com informações da Agência Brasil