Membro do Comando Vermelho que serrou cela para fugir é recapturado em MG

Gustavo Rodrigues Esteves (esquerda) segue foragido e Arnaldo Ferreira de Souza Neto (direita) foi pego na noite de ontem - (crédito: Sejusp/Divulgação)

Um homem de 27 anos, identificado como Arnaldo Ferreira de Souza Neto, vulgo "ND", foi preso na noite dessa segunda-feira (4/5) em Esmeraldas (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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De acordo com a Polícia Militar, a prisão foi resultado de levantamentos de inteligência que permitiram localizar o suspeito, considerado de alta periculosidade e com atuação relevante no cenário criminal.

O homem estava foragido da Justiça desde agosto de 2025, quando conseguiu escapar da penitenciária de Teófilo Otoni (MG). Na ocasião, ele serrou as grades da cela e fugiu da unidade prisional.

Segundo a PM, o suspeito é apontado como integrante do Comando Vermelho e tem extensa ficha criminal, com registros por roubo, homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal, entre outros crimes.

Relembre o caso

A fuga ocorreu na madrugada de 11 de agosto de 2025, quando dois detentos escaparam da penitenciária de Teófilo Otoni após cortarem as grades da cela e acessarem a área externa da unidade. Além de Arnaldo, outro preso também conseguiu fugir e segue foragido. O nome dele é Gustavo Rodrigues Esteves.

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), ambos tinham histórico no sistema prisional e seriam ligados ao tráfico de drogas. Após a fuga, foi instaurado procedimento interno para apurar as circunstâncias do ocorrido e eventuais responsabilidades.

A Polícia Militar de Minas Gerais reforçou que segue atuando de forma integrada e estratégica para localizar foragidos da Justiça e combater crimes contra a vida e a ordem pública.