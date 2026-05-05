Destroços de avião que caiu começam a ser retirados em Belo Horizonte

Restos do avião de pequeno porte são retirados com o apoio de um guindaste - (crédito: Quéren Hapuque/EM/D.A Press)

A retirada dos destroços do avião de pequeno porte que atingiu um prédio no Bairro Silveira, na Região Nordeste de Belo Horizonte, teve início nesta terça-feira (5/5), com o apoio de um guindaste utilizado na remoção de estruturas pesadas. A operação é acompanhada por técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

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Parte da aeronave ainda estava suspensa na estrutura do prédio e também no muro do imóvel, o que exigiu atuação cuidadosa das equipes. Segundo profissionais no local, apenas após o início da retirada foi possível dimensionar a extensão dos danos causados pelo impacto.

O trabalho é considerado complexo e exige precisão para evitar novos danos à estrutura do edifício, que permanece isolado para a continuidade da perícia. A ação também envolve a retirada gradual das partes da aeronave que ficaram presas em diferentes pontos do imóvel.

A Defesa Civil informou que o prédio não apresenta risco estrutural, mas segue isolado até a conclusão dos trabalhos do Cenipa. Moradores ainda aguardam a liberação total do imóvel para retorno às residências. A fuselagem do avião será enviada para o Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.