68% defendem que a preservação animal seja uma das prioridades do governo

Uma pesquisa da Quaest, em parceria com o Instituto Vida Livre, aponta que 92% dos brasileiros consideram a preservação dos animais silvestres um tema importante ou muito importante. O estudo foi divulgado nesta quarta-feira (6/5).
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Mais de 2 mil pessoas a partir de 16 anos foram entrevistadas na pesquisa, que contou com entrevistados de todas as regiões do país. Os dados apontam estimativas a respeito da percepção do público para com ações governamentais voltadas à preservação animal e lacunas no conhecimento sobre o tema.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
- Leia também: O que pesquisador descobriu pedalando como entregador de apps por 6 meses: 'É terra de ninguém, risco de vida o tempo todo'
“Existe um enorme capital de empatia pronto para ser ativado”, comenta Marina Siqueira, cientista política e diretora de Sustentabilidade e Riscos da Quaest. “Nosso desafio agora é transformar esse afeto e interesse digital em mobilização real, oferecendo canais claros para que o cidadão se sinta corresponsável pelo futuro das nossas espécies”.
Confira os resultados da pesquisa:
-
92% da população brasileira considera importante ou muito importante preservar a fauna silvestre;
-
68% defende que o tema seja uma das prioridades centrais do governo brasileiro;
-
83% defende penas mais duras para a caça;
-
76% estaria mais propensa a comprar de marcas que apoiam projetos de proteção à fauna;
-
88% é favorável a leis de incentivo fiscal para empresas que financiam a preservação;
-
59% já consome conteúdos sobre animais com frequência;
-
93% acredita que pequenas atitudes individuais fazem a diferença;
-
75% dos lares brasileiros possuem animais domésticos;
-
42% da população considera o cachorro o animal mais representativo do país;
-
15% acredita que o leão é um animal silvestre nativo do Brasil.
A pesquisa tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.
Saiba Mais