68% defendem que a preservação animal seja uma das prioridades do governo

Para 68% da população, o tema deveria ser uma das prioridades centrais do governo brasileiro - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Uma pesquisa da Quaest, em parceria com o Instituto Vida Livre, aponta que 92% dos brasileiros consideram a preservação dos animais silvestres um tema importante ou muito importante. O estudo foi divulgado nesta quarta-feira (6/5).

Mais de 2 mil pessoas a partir de 16 anos foram entrevistadas na pesquisa, que contou com entrevistados de todas as regiões do país. Os dados apontam estimativas a respeito da percepção do público para com ações governamentais voltadas à preservação animal e lacunas no conhecimento sobre o tema.

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“Existe um enorme capital de empatia pronto para ser ativado”, comenta Marina Siqueira, cientista política e diretora de Sustentabilidade e Riscos da Quaest. “Nosso desafio agora é transformar esse afeto e interesse digital em mobilização real, oferecendo canais claros para que o cidadão se sinta corresponsável pelo futuro das nossas espécies”.

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Confira os resultados da pesquisa:

92% da população brasileira considera importante ou muito importante preservar a fauna silvestre;

68% defende que o tema seja uma das prioridades centrais do governo brasileiro;

83% defende penas mais duras para a caça;

76% estaria mais propensa a comprar de marcas que apoiam projetos de proteção à fauna;

88% é favorável a leis de incentivo fiscal para empresas que financiam a preservação;

59% já consome conteúdos sobre animais com frequência;

93% acredita que pequenas atitudes individuais fazem a diferença;

75% dos lares brasileiros possuem animais domésticos;

42% da população considera o cachorro o animal mais representativo do país;

15% acredita que o leão é um animal silvestre nativo do Brasil.

A pesquisa tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.