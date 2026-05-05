Caixa lança programa nacional de combate à violência contra a mulher

Lançamento do programa "Juntos por Elas – Pelo Fim da Violência contra as Mulheres", da Caixa Econômica Federal - (crédito: Danandra Rocha/ CB)

Em um movimento que reforça o papel das instituições públicas no enfrentamento à violência de gênero, a Caixa Econômica Federal lançou, nesta terça-feira (5/5), o programa “Juntos Por Elas – Pelo Fim da Violência Contra as Mulheres”. A iniciativa, apresentada durante cerimônia na Caixa Cultural Brasília, reúne esforços do governo federal, organismos internacionais e entidades da sociedade civil para ampliar ações de prevenção, acolhimento e proteção às vítimas.



O evento, iniciado às 10h30, reuniu representantes de ministérios, instituições, lideranças e especialistas na pauta. Durante a cerimônia, o presidente da Caixa, Carlos Vieira, formalizou acordos de cooperação técnica com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o Ministério da Igualdade Racial e o Ministério das Mulheres, além de um protocolo de intenções com o Instituto Antes que Aconteça. As parcerias buscam integrar políticas públicas e fortalecer a rede de proteção às mulheres em diferentes frentes.

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A proposta do programa é atuar diretamente em espaços de grande circulação, como agências bancárias e unidades culturais da Caixa, transformando esses locais em pontos de orientação e acolhimento. Entre as medidas previstas estão a ampliação do acesso à informação, campanhas de conscientização e encaminhamento de vítimas para serviços especializados, como atendimento psicossocial e assistência jurídica.



Também está previsto o funcionamento de canais internos de apoio, com escuta qualificada e sigilosa, voltados tanto para funcionárias da instituição quanto para qualquer empregado que precise de orientação sobre casos de violência. A estratégia inclui ainda ações para reduzir a vulnerabilidade de trabalhadoras em situação de risco.



A coordenadora técnica do programa Antes que Aconteça, professora Nadja Oliveira, destacou a dimensão estrutural do problema. Segundo ela, a violência doméstica é um fenômeno histórico, enraizado em uma cultura marcada pelo “machismo e pelo patriarcado”, e exige respostas que vão além da repressão. “Os países que conseguiram reduzir esses índices investiram em educação, capacitação e autonomia financeira das mulheres”, afirmou.

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Dados apresentados pela professora durante o evento evidenciam a gravidade do cenário. No Brasil, uma mulher é vítima de feminicídio a cada quatro horas, considerando apenas os casos oficialmente registrados. Diariamente, cerca de 900 mulheres buscam atendimento em unidades de saúde devido a agressões físicas decorrentes de violência doméstica. Há ainda um número significativo de vítimas afastadas do mercado de trabalho por problemas de saúde mental associados a essas situações.



Para Nadja Oliveira, a independência econômica é um dos fatores decisivos para romper o ciclo da violência. “Não há como quebrar esse ciclo sem garantir condições de trabalho seguras e renda. Muitas mulheres permanecem em relações abusivas por falta de alternativas”, disse. Ela lembrou que aproximadamente 40 milhões de lares brasileiros são sustentados por mulheres, muitas delas chefes de família solo.



A especialista também chamou atenção para formas extremas de violência, como o chamado “vicaricídio” — quando o agressor atinge a mulher por meio de violência contra os filhos —, recentemente tipificado no país. Para ela, o reconhecimento legal dessas práticas é um avanço, mas precisa vir acompanhado de políticas preventivas.



O programa lançado pela Caixa está alinhado ao Pacto Brasil contra o Feminicídio, que articula ações entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. A iniciativa busca não apenas ampliar a proteção às vítimas, mas também promover uma mudança cultural, envolvendo homens e mulheres no enfrentamento à violência de gênero.

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