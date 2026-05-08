Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotofácil, Lotomania e Super Sete e mais: resultados desta sexta - (crédito: Reprodução/Caixa)

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (8/5), cinco loterias: os concursos 7020 da Quina; o 2954 da Dupla Sena; o 3680 da Lotofácil; o 2921 da Lotomania e o 844 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 12,7 milhões, teve os seguintes números sorteados: 23 - 31 - 40 - 41 - 54.

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A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 6 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 07- 08 - 09 - 11 - 15 - 16 - 19 - 22 - 24 - 25

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 2,6 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 01 - 06 - 18 - 26 - 33 - 41 - 47 - 49 - 55 - 61 - 64 - 69 - 71 - 72 - 74 - 75 - 78 - 91 - 92 - 93.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 06 - 15 - 32 - 33 - 39 - 49 no primeiro sorteio; 04 - 09 - 11 - 22 - 27 - 38 - no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 184.069,29 no primeiro sorteio e R$43 mil no segundo.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 250.000, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 7

Coluna 2: 8

Coluna 3: 7

Coluna 4: 9

Coluna 5: 9

Coluna 6: 3

Coluna 7: 0

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.