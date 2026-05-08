Irmãos são presos por receptação e tráfico em São Sebastião

Uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), batizada de Smart TV, mirou, na manhã desta sexta-feira (8/5), um complexo esquema de receptação de materiais roubados e tráfico de drogas com uso de armas de fogo em São Sebastião. As investigações tiveram início após um roubo a uma casa em outubro de 2025.

Segundo a polícia, na época do roubo, uma mãe e uma filha foram rendidas no Residencial do Bosque. Entre os itens levados da casa da família estava uma televisão smart — com conexão à internet. Foi essa televisão que permitiu que os investigadores rastreassem os criminosos.

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Após o recolhimento de indícios convincentes para a investigação, os mandados de busca e apreensão foram emitidos. Durante a ação, as equipes policiais apreenderam diversas armas, incluindo uma pistola calibre .9mm, dois revólveres calibre .38 e 49 munições de diversos calibres.

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Entre os itens apreendidos, também constam 12 porções de cocaína e uma balança de precisão, e duas motos que eram utilizadas para o tráfico de forma “delivery”. Uma quantia de R$ 1.455,00 também foi encontrada nos endereços.

Ao todo, três envolvidos foram presos. O autor do roubo realizado em 2025 já se encontrava sob custódia. Na operação desta sexta, dois irmãos do ladrão foram presos. Eles irão responder por tráfico de substância entorpecente, posse irregular de arma de fogo e uso de munição de uso permitido e posse de munição de uso restrito.