PM retira estudantes de ocupação na Reitoria da USP; veja vídeo

Nathallie Lopes

Na manhã deste domingo (10/5), os estudantes também realizaram um protesto em frente ao 7º Distrito Policial, em São Paulo, em apoio aos alunos detidos durante a desocupação - (crédito: Reprodução/Instagram @dceusp)

A Polícia Militar retirou, na madrugada deste domingo (10/5), estudantes que ocupavam a Reitoria da Universidade de São Paulo (USP), na capital paulista. Segundo o Diretório Central dos Estudantes (DCE) Livre, a ação ocorreu por volta das 4h15 e terminou com estudantes feridos e quatro detidos.

De acordo com nota divulgada pela entidade estudantil, policiais militares utilizaram bombas de efeito moral, gás lacrimogêneo e cassetetes durante a desocupação. O DCE afirma ainda que houve a formação de um “corredor polonês” para agressões físicas contra os estudantes.

Veja o vídeo:

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A ocupação da Reitoria havia começado na última quinta-feira (7/5) e fazia parte da mobilização de estudantes da USP, da Universidade Estadual de Campinas e da Universidade Estadual Paulista, que estão em greve por reivindicações ligadas à permanência estudantil e à estrutura das universidades públicas paulistas. Entre as demandas estão melhorias na moradia estudantil, alimentação e ampliação de políticas de assistência.

Ainda na nota, o DCE responsabiliza o reitor da USP, Aluísio Segurado, e o chefe de gabinete da universidade, Edmilson Dias de Freitas, pela ação policial. A entidade afirma que a operação ocorreu “sem qualquer determinação judicial” e questiona a realização da desocupação durante a madrugada.

Segundo os estudantes, a ocupação já durava mais de 60 horas e não havia registro de violência antes da entrada da PM. O DCE também questiona a detenção de quatro estudantes e afirma que não houve transparência sobre as acusações atribuídas aos alunos encaminhados ao 7º DP da cidade.

Além disso, o DCE classificou a ação como “um dos episódios mais violentos da história recente” da universidade e acusou a Reitoria de optar pela repressão em vez do diálogo com o movimento estudantil.

A luta continua

Na manhã deste domingo (10/5), estudantes também realizaram um protesto em frente ao 7º DP, em apoio aos alunos detidos durante a desocupação. Segundo o movimento estudantil, os quatro estudantes presos já foram liberados.

Em publicação nas redes sociais, os estudantes afirmaram que “a nossa luta continua” e disseram que irão “dar o recado de que os estudantes não vão aceitar o absurdo que estão vivendo na USP”.

Com isso, eles convocaram um novo ato para esta segunda-feira (11/5). “Dia 11/05, a aula é na rua! Chamamos todos para construir o ato do Cruesp, em frente à Reitoria da Unesp”, diz a convocação divulgada pelos estudantes.

O Correio entrou em contato com a reitoria da USP e com a Polícia Militar de São Paulo para solicitar posicionamento sobre a operação, as denúncias de violência policial, a motivação da desocupação e a detenção dos estudantes, mas ainda não obteve resposta. O espaço segue aberto.