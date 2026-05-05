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ALIMENTAÇÃO

Alerta: 75% das frutas e vegetais contêm resíduos de agrotóxicos

Mesmo após lavagem, substâncias químicas permanecem em itens comuns da dieta. Veja quais alimentos apresentaram maior índice de contaminação em estudo

O relatório anual analisou 54 mil amostras e identificou substâncias ligadas a riscos hormonais e neurológicos. - (crédito: Jacques David/Pixabay )
O relatório anual analisou 54 mil amostras e identificou substâncias ligadas a riscos hormonais e neurológicos. - (crédito: Jacques David/Pixabay )

Um levantamento recente divulgado pela Environmental Working Group acende um alerta sobre a presença de resíduos de pesticidas em alimentos consumidos diariamente. Segundo o relatório anual Guia do Consumidor para Pesticidas em Produtos Frescos, cerca de 75% das amostras de frutas e vegetais não orgânicos analisadas apresentaram algum tipo de resíduo químico, mesmo após lavagem e preparo.

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O estudo, baseado em dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), analisou mais de 54 mil amostras de 47 alimentos diferentes. Os resultados mostram que pesticidas foram encontrados em praticamente todos os tipos de produtos, ainda que em níveis variados.

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Entre as principais preocupações estão os chamados PFAS, conhecidos como “químicos eternos”, que permanecem no ambiente e no organismo por longos períodos. Substâncias como o fludioxonil, identificado em 14% das amostras, foram detectadas com alta frequência em frutas como pêssegos e ameixas.

Além da presença, o relatório também considera a toxicidade desses compostos. Estudos científicos citados pela entidade apontam possíveis impactos à saúde, como alterações hormonais, danos ao sistema nervoso e efeitos reprodutivos, especialmente preocupantes durante a infância e o desenvolvimento fetal.

Ainda há lacunas na pesquisa sobre os efeitos combinados de múltiplos pesticidas, o que pode representar riscos maiores do que a exposição a substâncias isoladas. Para orientar os consumidores, o guia divide os alimentos em duas listas: a “Clean Fifteen” (os 15 mais limpos) e a “Dirty Dozen” (os 12 mais contaminados).

Os 15 mais limpos: 

  1. Abacaxi
  2. Milho doce (fresco e congelado)
  3. Abacates
  4. Mamão
  5. Cebolas
  6. Ervilhas-de-cheiro (congeladas)
  7. Espargos
  8. Repolho
  9. Couve-flor
  10. Melancia
  11. Mangas
  12. Bananas
  13. Cenouras
  14. Cogumelos
  15. Kiwi

Esses 15 tipos de produtos apresentaram os menores níveis de resíduos de pesticidas entre os 47 tipos de produtos analisados.Sendo que quase 60% dessas amostras não apresentaram resíduos detectáveis.

A lista dos 12 "mais sujos"

  1. Espinafre
  2. Couve, couve-galega e mostarda
  3. Morangos
  4. Uvas
  5. Nectarinas
  6. Pêssegos
  7. Cerejas
  8. Maçãs
  9. amoras
  10. Peras
  11. Batatas
  12. Mirtilos

Um total de 203 pesticidas foram encontrados nesta lista, sendo que 95% das amostras contendo pesticidas nos 12 produtos. Outro dado que chama atenção é a presença média de múltiplos pesticidas em um único alimento. Em alguns casos, como o da amora-preta, foram encontrados mais de quatro tipos diferentes por amostra. Já nas batatas, cerca de 90% continham clorprofam, substância proibida na União Europeia por possíveis riscos à saúde.

Apesar dos números, especialistas reforçam que o consumo de frutas e verduras continua sendo essencial para uma alimentação saudável. A recomendação é priorizar alimentos orgânicos quando possível, especialmente entre os itens mais contaminados, além de sempre higienizar bem os produtos antes do consumo.

O guia também destaca que opções congeladas podem ser alternativas mais acessíveis. Para os consumidores, a principal orientação é informação, conhecer a origem dos alimentos e fazer escolhas mais conscientes pode reduzir significativamente os riscos à saúde sem abrir mão de uma dieta equilibrada.

*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca 

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Anna Júlia Castro*

Estagiário

Estudante de jornalismo na UDF e de audiovisual no IFB, com passagem pelo Ministério da Defesa. É estagiária no CB Online, onde escreve sobre assuntos diversos

Por Anna Júlia Castro*
postado em 05/05/2026 16:05
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