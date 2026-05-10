Minas Gerais confirma primeira morte por hantavírus no país

Hantavirose é uma doença viral aguda que, no Brasil, se manifesta principalmente na forma da Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus - (crédito: Reprodução/Freepik)

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) confirmou, neste domingo (10/5), uma morte por hantavírus no estado. É o único óbito pela doença registrado no Brasil em 2026, segundo a SES.

De acordo com a pasta, a vítima trata-se de um paciente, um homem de 46 anos, residente do município de Carmo do Paranaíba, no Alto Paranaíba. Ele tinha histórico de contato com roedores silvestres em área de lavoura.

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Os primeiros sintomas começaram em 2 de fevereiro. No dia 8 do mesmo mês, o quadro evoluiu para óbito. A infecção foi confirmada pela Fundação Ezequiel Dias (Funed).

A SES-MG, no entanto, informou em nota que "foi um caso isolado" sem relação com outros registros da doença.

O que é hantavírus?

As infecções por hantavírus ocorrem principalmente em áreas rurais, geralmente associadas a atividades ocupacionais ligadas à agricultura e ao contato com ambientes infestados por roedores silvestres.

De acordo com a secretaria, a hantavirose é uma doença viral aguda que, no Brasil, se manifesta principalmente na forma da Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus. A transmissão para humanos ocorre, na maioria das vezes, pela inalação de partículas presentes na urina, fezes e saliva de roedores infectados.

Quais são os sintomas?

Os sintomas iniciais incluem febre, dores no corpo, dor de cabeça, dor lombar e dor abdominal. Nos casos mais graves, a doença pode evoluir para dificuldade respiratória, tosse seca, aceleração dos batimentos cardíacos e queda da pressão arterial.

Ainda conforme comunicado pela SES-MG, não existe tratamento específico para a hantavirose. O atendimento é baseado em medidas de suporte clínico, conforme avaliação médica.

Medidas preventivas

• Manter alimentos armazenados em recipientes fechados e protegidos de roedores

• Dar destino adequado ao lixo e entulhos

• Manter terrenos limpos e roçados ao redor das residências

• Não deixar ração animal exposta

• Retirar diariamente restos de alimentos de animais domésticos

• Enterrar o lixo orgânico a pelo menos 30 metros das construções

• Evitar plantações muito próximas das residências, mantendo distância mínima de 40 metros

• Ventilar o ambiente antes de entrar em locais fechados, como paióis, galpões, armazéns e depósitos

• Umedecer o chão com água e sabão antes da limpeza desses ambientes, evitando varrer a seco