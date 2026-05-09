Anvisa mantém orientação contra uso de produtos da Ypê

Anvisa suspende fabricação e manda recolher produtos da Ypê com lote específico por risco de contaminação - (crédito: BBC Geral)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) afirmou na noite dessa sexta-feira (9/5) que mantém a orientação para que consumidores não utilizem produtos da marca Ypê afetados pela decisão de recolhimento após identificar falhas graves na produção. A decisão se deu mesmo depois de a empresa conseguir um efeito suspensivo contra a medida.

Segundo comunicado da Anvisa, a fabricante Química Amparo apresentou recurso, o que suspendeu temporariamente as determinações até julgamento pela Diretoria Colegiada da agência, previsto para os próximos dias.

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Apesar disso, o órgão informou que mantém a avaliação técnica de risco sanitário relacionada à linha de fabricação da empresa em Amparo, no interior de São Paulo, e recomenda que os consumidores não utilizem os produtos indicados “por segurança”.

A agência também afirmou ainda que cabe à empresa orientar os consumidores, por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), sobre recolhimento, troca, devolução, ressarcimento ou outras medidas necessárias.

Relembre

Na quinta-feira (7/5), a Anvisa suspendeu a fabricação e determinou o recolhimento de detergentes lava-louças, sabões líquidos para roupas e desinfetantes da marca Ypê de todos os lotes com numeração final 1.

A decisão foi tomada após inspeção realizada em conjunto com o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo e a Vigilância Sanitária de Amparo. Segundo a agência, foram identificadas falhas graves em etapas críticas da produção, incluindo problemas nos sistemas de garantia da qualidade, produção e controle de qualidade.

De acordo com a Anvisa, os problemas comprometem as Boas Práticas de Fabricação (BPF) e indicam risco de contaminação microbiológica nos produtos, com possibilidade de presença de microrganismos patogênicos.