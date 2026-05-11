Adolescente morre após ser encontrada com sinais de violência sexual no RJ

De acordo com informações registradas na ocorrência policial, a adolescente apresentava sinais de espancamento e indícios de violência sexual - (crédito: Reprodução)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a morte de uma adolescente de 13 anos encontrada ferida nos fundos da casa onde morava, em Vila Rosali, bairro de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A jovem, identificada como Myrella Freire Venceslau, chegou a ser levada ao Hospital Municipal de Meriti, mas não resistiu.

De acordo com informações registradas na ocorrência policial, a adolescente apresentava sinais de espancamento e indícios de violência sexual. O caso aconteceu na quinta-feira (8/5).

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Segundo relatos reunidos pelos investigadores, a mãe da vítima estava trabalhando no momento da ocorrência. A companheira dela havia saído para uma entrevista de emprego, deixando Myrella e o irmão, de 4 anos, sozinhos na residência, localizada na região do Morro Pau Branco.

Ao retornar ao imóvel, a mulher encontrou apenas o menino e percebeu a ausência da adolescente. Familiares iniciaram buscas pela jovem e a localizaram ferida na parte de trás da residência. Ela foi socorrida pelos parentes e levada ao hospital em um carro particular.

Ainda conforme o registro da ocorrência, o irmão da vítima teria relatado aos familiares que "um tio entrou na casa" e o fez dormir.

Em nota, a Prefeitura de São João de Meriti informou que a adolescente deu entrada na unidade hospitalar às 17h20. "A vítima apresentava múltiplos traumas e já chegou à unidade em óbito", informou a administração municipal.

A Polícia Militar afirmou que não houve flagrante envolvendo agentes da corporação e disse que a adolescente foi socorrida por populares.

O caso é investigado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias da morte e busca identificar o responsável pelo crime.