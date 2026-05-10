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Dia das Mães

Lula homenageia Dona Lindu no Dia das Mães: "Maior orgulho da minha vida"

Presidente relembrou a trajetória da mãe, Eurídice Ferreira de Melo, e exaltou mulheres brasileiras que sustentam suas famílias "com coragem"

Lula publicou homenagem ao Dia das Mães nas redes sociais - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)
Lula publicou homenagem ao Dia das Mães nas redes sociais - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou, neste domingo (10/5), uma homenagem ao Dia das Mães nas redes sociais. Na mensagem, o petista relembrou a mãe, Eurídice Ferreira de Melo, conhecida como Dona Lindu, e destacou a força das mulheres brasileiras.

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“Neste Dia das Mães, penso em Dona Lindu e em milhões de mulheres brasileiras que sustentam suas famílias com a própria coragem. Mulheres que acordam antes do sol, enfrentam a dureza da vida e ainda encontram forças para oferecer carinho, proteção e esperança aos seus filhos”, escreveu o presidente.

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A publicação foi acompanhada de fotos em que Lula aparece abraçando mulheres. Dona Lindu é frequentemente mencionada pelo chefe do Planalto em discursos e entrevistas como uma das principais referências de sua trajetória pessoal e política.

Nascida em Caetés, no interior de Pernambuco, Eurídice Ferreira de Melo teve 12 filhos, dos quais quatro morreram ainda na infância em razão da seca e das dificuldades enfrentadas pela família. Em 1952, mudou-se para São Paulo em busca de melhores condições de vida. Dona Lindu morreu em 1980, aos 64 anos, vítima de câncer uterino, em São Bernardo do Campo.

Na homenagem, Lula afirmou que a mãe foi responsável por ensinamentos que marcaram sua visão de mundo. “Se hoje eu acredito em um Brasil mais justo, é porque um dia uma mãe me ensinou, dentro de uma casa simples, que ninguém pode desistir. É preciso teimar. Antes de qualquer cargo, antes de qualquer título, eu sou filho de Dona Lindu. E esse será sempre o maior orgulho da minha vida”, declarou.

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Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

Por Alícia Bernardes
postado em 10/05/2026 12:23
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