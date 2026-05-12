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ROTA PARALELA

PF investiga viagens clandestinas de brasileiros para os EUA

Investigação apura atuação de grupo que levava brasileiros ao país estadunidense via México

Os investigados cobrariam valores elevados para facilitar o deslocamento clandestino até o território norte-americano por meio do México - (crédito: PF/Divulgação)
Os investigados cobrariam valores elevados para facilitar o deslocamento clandestino até o território norte-americano por meio do México - (crédito: PF/Divulgação)

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira (12/5), a operação Rota Paralela para investigar um esquema criminoso de migração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos por meio de rotas clandestinas via México. Ao todo, estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão no estado, sendo três em Contagem (MG) e um em Água Boa (MG).

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As investigações começaram após análises realizadas pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (Ficco/MG) em Governador Valadares (MG), envolvendo apurações sobre crimes violentos e furto de gado.

Segundo a PF, durante os levantamentos foram identificados indícios da atuação de pessoas ligadas à organização de viagens clandestinas ao exterior.


De acordo com as investigações, os suspeitos seriam responsáveis pelo aliciamento de migrantes, organização logística, intermediação financeira e viabilização da travessia irregular de brasileiros até os Estados Unidos.

Os investigados cobrariam valores elevados para facilitar o deslocamento clandestino até o território norte-americano por meio do México. A Justiça Federal também determinou o bloqueio de bens e valores de até R$ 6,8 milhões para garantir eventual ressarcimento e evitar a ocultação de patrimônio supostamente ligado às atividades investigadas.

Segundo a Polícia Federal, os envolvidos poderão responder pelo crime de promoção de migração ilegal, além de outros delitos que ainda possam ser identificados durante as investigações.

O nome da operação, “Rota Paralela”, faz referência ao uso de caminhos clandestinos e estruturas ilegais para viabilizar a saída irregular de brasileiros do país.

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Estado de Minas

Por Estado de Minas
postado em 12/05/2026 09:03
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