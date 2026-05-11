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TRAGÉDIA

Uma pessoa morre e outras três ficam feridas após explosão em São Paulo

Corpo de Bombeiros Militar do estado confirmou a morte de um homem no começo da noite desta segunda-feira (11/5)

O impacto da explosão arremessou moradores, quebrou vidros e causou o colapso de estruturas - (crédito: Reprodução/Twitter/X/@GloboNews)
O impacto da explosão arremessou moradores, quebrou vidros e causou o colapso de estruturas - (crédito: Reprodução/Twitter/X/@GloboNews)

Uma explosão seguida de incêndio em uma área residencial no Jaguaré, na Zona Oeste de São Paulo, deixou uma pessoa morta e outras três feridas na tarde desta segunda-feira (11/5). Segundo o Corpo de Bombeiros, estimativas iniciais indicam que até 10 casas foram atingidas. A corporação também relatou "forte cheiro de gás" no local.

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O impacto da explosão arremessou moradores, quebrou vidros e causou o colapso de estruturas. Relatos dos bombeiros apontam que há vítimas feridas e soterradas sob os escombros.

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Entre os feridos estão um homem, levado ao Hospital Regional de Osasco; uma mulher, socorrida pelo Samu; e um funcionário da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), encaminhado ao hospital por populares antes da chegada das equipes de resgate.

*Com informações da Agência Estado

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Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor da editoria on-line do jornal Correio Braziliense. Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento em geral.

Por Ronayre Nunes
postado em 11/05/2026 18:44
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