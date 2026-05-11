Uma pessoa morre e outras três ficam feridas após explosão em São Paulo

O impacto da explosão arremessou moradores, quebrou vidros e causou o colapso de estruturas - (crédito: Reprodução/Twitter/X/@GloboNews)

Uma explosão seguida de incêndio em uma área residencial no Jaguaré, na Zona Oeste de São Paulo, deixou uma pessoa morta e outras três feridas na tarde desta segunda-feira (11/5). Segundo o Corpo de Bombeiros, estimativas iniciais indicam que até 10 casas foram atingidas. A corporação também relatou "forte cheiro de gás" no local.

O impacto da explosão arremessou moradores, quebrou vidros e causou o colapso de estruturas. Relatos dos bombeiros apontam que há vítimas feridas e soterradas sob os escombros.

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Explosão causada por vazamento de gás deixa pessoas soterradas no bairro do Jaguaré, na Zona Oeste de São Paulo. O vazamento ocorreu em uma residência e o impacto danificou outros imóveis, inclusive apartamentos. pic.twitter.com/dguOYanMeh — Renato Souza (@reporterenato) May 11, 2026

Entre os feridos estão um homem, levado ao Hospital Regional de Osasco; uma mulher, socorrida pelo Samu; e um funcionário da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), encaminhado ao hospital por populares antes da chegada das equipes de resgate.

*Com informações da Agência Estado