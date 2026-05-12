Ed Motta depõe sobre confusão em restaurante no Rio

Na semana passada, após ser intimado pela polícia, o cantor informou que estava viajando e não compareceu anteriormente para depor -

O cantor e compositor Ed Motta prestou depoimento nesta terça-feira (12/5) na 15ª Delegacia de Polícia, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, sobre a confusão ocorrida no restaurante Grado, no Jardim Botânico, no último dia 2. O artista passou pouco mais de duas horas na delegacia, segundo informou o portal g1.

Na semana passada, após ser intimado pela polícia, o cantor informou que estava viajando e não compareceu anteriormente para depor. Ao deixar a delegacia nesta terça, Ed Motta não falou com a imprensa. O caso é investigado pela Polícia Civil e envolve acusações de injúria por preconceito, além de relatos de agressão e tumulto dentro do restaurante.

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Segundo depoimentos prestados à polícia, a confusão começou após a cobrança da chamada taxa de rolha, valor cobrado por restaurantes quando clientes levam bebidas de fora do estabelecimento.

Um barman relatou que Ed Motta não costumava pagar a taxa quando frequentava o restaurante sozinho ou acompanhado apenas da mulher. Porém, como naquele dia havia mais seis pessoas na mesa, a cobrança foi aplicada. Ainda de acordo com o funcionário, o cantor demonstrou irritação com a situação.

Outros funcionários do restaurante confirmaram a versão em depoimentos prestados à polícia.

Relatos de ofensas contra funcionário

Durante a discussão, um funcionário afirmou que recebeu ofensas xenofóbicas relacionadas à origem nordestina. Segundo o depoimento, um dos homens que acompanhavam o cantor, Nicholas Guedes Coppim, teria perguntado em tom irônico: “Você gosta de mulher?”, deixando o funcionário constrangido.

Na sequência, de acordo com o relato apresentado à polícia, Ed Motta teria feito novas ofensas. O cantor é investigado por injúria por preconceito, crime cuja pena prevista é de um a três anos de reclusão. Entre as frases atribuídas ao artista estão expressões ofensivas direcionadas ao funcionário, incluindo referências pejorativas aos paraibanos e nordestinos.

Além de Ed Motta, Nicholas Guedes Coppim também é alvo de investigação. Segundo a polícia, ele responde por lesão corporal após supostamente dar um soco e arremessar uma garrafa durante a confusão.

Um depoimento afirma que a garrafa foi lançada com tanta força que atingiu uma parede, estilhaçou e chegou a quebrar um relógio instalado no local. O objeto, segundo o relato, era quase duas vezes maior do que uma garrafa comum.

Imagens da confusão também mostram Ed Motta jogando uma cadeira dentro do restaurante. Apesar disso, ninguém teria sido atingido pelo objeto.