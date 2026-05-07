Ed Motta admite excesso após jogar cadeira em restaurante; veja vídeo

O cantor já chamou o público brasileiro de "gente simplória" e afirmou que o Brasil é uma "terra ignorante", ao reclamar de pedidos para cantar em português nos shows - (crédito: divulgação/Jorge Bispo)

O vídeo da confusão envolvendo o cantor Ed Motta em um restaurante de alto padrão no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio de Janeiro, veio a público e expôs o momento em que o artista arremessa uma cadeira durante um desentendimento no local. O episódio ocorreu no último sábado (2/5) e terminou com acusações de agressão, intimidação e ofensas discriminatórias dentro do estabelecimento.

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O artista comentou o episódio ao jornal O Globo. Ed Motta reconheceu que perdeu o controle, mas negou ter tentado atingir qualquer funcionário. "Houve um problema, mas a história não está sendo contada corretamente. Eu estava bêbado, fiquei irritado e me descontrolei. Joguei a cadeira no chão, não em direção a ninguém. As imagens das câmeras podem comprovar isso", declarou o cantor ao jornal O Globo.

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Segundo os donos do restaurante, a situação se agravou depois que o músico esbarrou em uma cliente de outra mesa, derrubando objetos e aumentando a tensão no ambiente. O cantor, no entanto, afirma que deixou o local logo após o episódio da cadeira e que não participou da sequência da briga.

Ainda conforme o relato do estabelecimento, cerca de dez minutos após a saída do artista, amigos que permaneciam no restaurante iniciaram uma discussão com clientes de uma mesa vizinha. A troca de ofensas terminou em agressões físicas.

Uma das vítimas relatou à polícia ter levado um soco e sido atingida na cabeça por uma garrafa de vinho, sofrendo um corte que exigiu atendimento médico e sete pontos. O restaurante também acusa integrantes do grupo de proferirem comentários pejorativos relacionados à origem nordestina de funcionários, além de insinuações sobre orientação sexual e vida pessoal da equipe.

Ed Motta, por sua vez, apresentou uma versão diferente sobre a continuidade da confusão. Segundo ele, os amigos tentaram pedir desculpas à mesa ao lado, mas teriam sido alvo de ofensas homofóbicas e xenofóbicas, o que provocou o novo confronto.

Veja o vídeo: