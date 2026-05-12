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QUILOMBOS

Conaq celebra 30 anos com conquistas políticas para o movimento negro

A organização se consolidou pelo enfrentamento ao racismo estrutural e pelas articulações na política nacional

A criação da Conaq foi inspirada na histórica Marcha Zumbi dos Palmares de 1995. Organização atua há 30 anos na luta pelos direitos dos quilombolas - (crédito: Acervo/ Conaq)
A criação da Conaq foi inspirada na histórica Marcha Zumbi dos Palmares de 1995. Organização atua há 30 anos na luta pelos direitos dos quilombolas - (crédito: Acervo/ Conaq)

Representante de milhares de comunidades quilombolas no Brasil, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq) celebra nesta terça-feira (12/5) 30 anos de existência. A organização foi criada com inspiração na histórica Marcha Zumbi dos Palmares de 1995.

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Para a coordenadora executiva da Conaq, Sandra Pereira Braga, apesar dos avanços que a organização conseguiu alcançar para os quilombolas, a pauta da titulação dos territórios ainda não chegou ao fim.

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“Precisamos dos nossos territórios titulados, para termos uma vida digna e plena, com a garantia de direitos. Nós já estamos cuidando, já estamos preservando secularmente o nosso espaço, mas a titulação garante todos esses direitos que tentam nos tirar a cada dia”, diz.

A Conaq fez parte de alguns dos importantes movimentos políticos e sociais para preservação dos direitos dos quilombolas.

Durante a pandemia, a organização foi responsável por obrigar o Estado brasileiro a garantir assistência e vacinação prioritária. No Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a entidade teve o papel de lutar pela inclusão do quesito “quilombola”.

*Estagiária sob a supervisão de Victor Correia

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Maria Beatriz Giusti*

Estagiária da editoria de Política

Estudante de jornalismo que ama a comunicação

Por Maria Beatriz Giusti*
postado em 12/05/2026 15:36
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