Anvisa avalia recurso da Ypê após apontar falhas sanitárias

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou, nesta terça-feira (12/5), que recebeu representantes da Química Amparo LTDA para discutir as medidas adotadas pela empresa após a identificação de falhas nas linhas de fabricação de produtos da marca Ypê.

Segundo a autarquia, a empresa apresentou ações para correção relacionadas às linhas de produção de detergentes, sabões líquidos para roupas e desinfetantes líquidos. A reunião ocorreu na sede da Anvisa, em Brasília, e contou com a presença do diretor-presidente da agência, Leandro Safatle, do diretor Daniel Pereira, além do presidente da Ypê, Waldir Beira Júnior, e do COO da empresa, Jorge Eduardo Beira.

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Ainda de acordo com a Anvisa, desde a publicação de recomendação da suspensão de produtos da marca na última quinta-feira (7/5), a fábrica da empresa em Amparo (SP) intensificou os trabalhos para cumprir as exigências da vigilância sanitária. A companhia informou que colocou em andamento 239 ações corretivas, considerando também inspeções realizadas em 2024 e 2025.

A agência informou também que a Diretoria Colegiada da Anvisa irá avaliar, nesta quarta-feira (13/5), o recurso suspensivo apresentado pela empresa na última sexta-feira (8/5).

