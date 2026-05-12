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Vigilância Sanitária

Anvisa avalia recurso da Ypê após apontar falhas sanitárias

Empresa afirma ter iniciado 239 ações corretivas em fábrica de Amparo (SP) após resolução publicada pela agência

Fábrica da Química Amparo LTDA, em Amparo (SP) - (crédito: Divulgação Ypê )
Fábrica da Química Amparo LTDA, em Amparo (SP) - (crédito: Divulgação Ypê )

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou, nesta terça-feira (12/5), que recebeu representantes da Química Amparo LTDA para discutir as medidas adotadas pela empresa após a identificação de falhas nas linhas de fabricação de produtos da marca Ypê.

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Segundo a autarquia, a empresa apresentou ações para correção relacionadas às linhas de produção de detergentes, sabões líquidos para roupas e desinfetantes líquidos. A reunião ocorreu na sede da Anvisa, em Brasília, e contou com a presença do diretor-presidente da agência, Leandro Safatle, do diretor Daniel Pereira, além do presidente da Ypê, Waldir Beira Júnior, e do COO da empresa, Jorge Eduardo Beira.

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Ainda de acordo com a Anvisa, desde a publicação de recomendação da suspensão de produtos da marca na última quinta-feira (7/5), a fábrica da empresa em Amparo (SP) intensificou os trabalhos para cumprir as exigências da vigilância sanitária. A companhia informou que colocou em andamento 239 ações corretivas, considerando também inspeções realizadas em 2024 e 2025.

A agência informou também que a Diretoria Colegiada da Anvisa irá avaliar, nesta quarta-feira (13/5), o recurso suspensivo apresentado pela empresa na última sexta-feira (8/5).

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Nathallie Lopes

Repórter

Formada em Relações Internacionais e estudante de Jornalismo na Estácio. Foi estagiária do Correio Braziliense, tem passagem pelo 'Poder360' e 'Metrópoles'. É repórter do site desde maio de 2026.

Por Nathallie Lopes
postado em 12/05/2026 18:38
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