Mega-Sena 30 anos: saiba tudo sobre o sorteio especial de R$ 150 milhões

O concurso de número 3010 vai seguir as regras dos concursos especiais da Caixa - (crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil)

A Caixa Econômica Federal anunciou as regras para o concurso especial de 30 anos da Mega-Sena, marcado para 24 de maio, um domingo. As apostas para concorrer ao prêmio de R$ 150 milhões podem ser feitas até as 22h de 23 de maio, em lotéricas ou pelo aplicativo Loterias Caixa.

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O concurso 3010 vai seguir as regras dos concursos especiais da Caixa: não acumulada. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o prêmio será dividido entre aqueles que acertarem a quina e consequentemente as outras faixas.

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Nos jogos, que contém 60 números disponíveis, cada apostador pode marcar de 6 a 20 números, ou deixar que o sistema preencha as dezenas automaticamente. A aposta simples pode ser feita por R$ 6. Já os sorteios regulares serão suspensos a partir do dia 17, período que só vai ser possível fazer apostas para a edição comemorativa do concurso.

História da Mega-Sena

O primeiro sorteio da Mega-Sena ocorreu em 11 de março de 1996, com um prêmio de R$ 1.182.088,88. Segundo a Caixa, nesses 30 anos, essa modalidade da loteria já movimentou mais de R$ 115 bilhões, dos quais foram distribuídos R$ 43,8 bilhões em prêmios e quase R$ 46 bilhões repassados às áreas da saúde, cultura e segurança pública.

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O maior prêmio da história da Mega (sem considerar a da virada) é relativamente recente. Em outubro de 2022, foram pagos R$ 317,8 milhões ao vencedor, marcando para sempre a história do concurso. A Caixa premiou um total de 980 apostadores com prêmios milionários nessas três décadas de existência.

*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca

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