Acidente em Belo Horizonte: vídeo mostra carros atingidos por carreta

Imagens mostram via sentido Vitória está completamente interditada; 13 veículos se envolveram na colisão e ao menos duas pessoas ficaram feridas - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Vídeo que circula nas redes sociais mostra resultado de acidente grave que ocorreu na tarde desta terça-feira (12/5), envolvendo uma carreta fora de controle no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, na altura do bairro Betânia, na Região Oeste da capital. Nas imagens que circulam no WhatsApp, feitas por um motorista que ia em sentido contrário, é possível ver a movimentação das pessoas para socorrer motoristas envolvidos no acidente.



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Segundo o Corpo de Bombeiros, 13 veículos se envolveram na colisão, entre eles oito carros, uma caminhonete e quatro carretas. Ao menos duas pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico no local. O trânsito ficou completamente interditado no sentido Vitória, causando lentidão e congestionamento na via.

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De acordo com as primeiras informações divulgadas pelas equipes de resgate, o acidente ocorreu por volta das 14h40, próximo ao trevo da Avenida Úrsula Paulino e da área de escape existente na rodovia. Testemunhas relataram que a carreta teria perdido os freios antes de atingir os demais veículos que seguiam pela pista.

As vítimas, que estavam no mesmo carro de passeio foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Até o momento, o estado de saúde delas não havia sido informado oficialmente.

Militares do Corpo de Bombeiros, agentes da Polícia Militar, equipes da BHTrans e socorristas do Samu atuaram na ocorrência para prestar atendimento às vítimas, organizar o tráfego e remover os veículos envolvidos. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a carreta atravessada na pista e diversos carros danificados após o impacto.

*Estagiária sob supervisão da editora Vera Schmitz