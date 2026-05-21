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CASO DEOLANE

Deolane Bezerra é dona de 12 mansões e veículo não vendido no Brasil

Presa sob suspeita de envolvimento em caso de lavagem de dinheiro junto ao Primeiro Comando da Capital (PCC), advogada e influencer é dona de mansão no bairro Alphaville, em Barueri, Grande São Paulo

A influenciadora Deolane Bezerra, presa por suspeita de lavar dinheiro junto ao PCC, exibe mansões e frota de carros de luxo possuídos por ela - (crédito: Reprodução / Instagram / @deolane)
A influenciadora Deolane Bezerra, presa por suspeita de lavar dinheiro junto ao PCC, exibe mansões e frota de carros de luxo possuídos por ela - (crédito: Reprodução / Instagram / @deolane)

Presa na manhã desta quinta-feira (21/5) sob a suspeita de lavar dinheiro em nome da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), a advogada e influenciadora Deolane Bezerra é dona de uma frota de carros de luxo avaliada entre R$ 220 mil e R$ 2,5 milhões. Ao todo, foram apreendidos quatro veículos. Um deles, inclusive, não é vendido no Brasil. 

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Deolane foi detida na mansão onde mora, no bairro Alphaville, área de alto luxo localizada em Barueri, na Grande São Paulo. De acordo com publicações feitas pela própria ao longo dos anos nas redes sociais, a influenciadora é dona de, ao menos, 12 imóveis de luxo diferentes. Ela chegou a numerar as casas em postagens, ao citar a "casa 10", "casa 11" e "casa 12". Há, ainda, uma casa temática em Orlando, nos Estados Unidos. 

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A "casa oficial", no entanto, é a de Barueri. São 1.700 mil metros quadrados preenchidos com seis suítes, piscina, estúdio de gravação, sala de cinema, um palco para show e uma garagem com espaço para até dez carros. 

Os veículos também impressionam. Os apreendidos são de marcas de luxo famosas. Segundo informações do portal O Globo, o mais caro de todos sequer é vendido no Brasil. Trata-se de um Cadillac Escalade. É avaliado em R$ 800 mil, no caso da versão mais equipada. Só pode ser visto no país caso um modelo seminovo seja comercializado, ou em casos de importação particular.

Além dele, os outros carrões apreendidos pela Polícia Civil de São Paulo foram um Land Rover Range Rover, Mercedes-AMG G 63 e Jeep Commander. A Mercedes, na cor preta fosca, é um dos modelos mais caros da linha. O preço de tabela ultrapassa a casa do milhão. A frota de SUVs não era respaldada na renda formal declarada por Deolane. 

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 21/05/2026 17:48
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