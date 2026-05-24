Mega-Sena de 30 anos: confira o resultado do sorteio de R$ 336 milhões

A Caixa Econômica Federal realiza, neste domingo (24/5), o sorteio especial de 30 anos da Mega-Sena. Os números sorteados foram: 35 - 33 - 45 - 30 - 47 - 03.
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A edição de comemoração distribui premiação de R$ 336 milhões. Caso não haja ganhadores na faixa principal, com acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores das cinco dezenas e assim por diante, conforme as regras da modalidade. Nessa edição especial, o prêmio não acumula.
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postado em 24/05/2026 10:57 / atualizado em 24/05/2026 11:35