Prêmio especial de 30 anos da Mega-Sena chega a R$ 320 mi; veja como jogar

Edição especial de 30 anos será sorteada neste domingo - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A Caixa Econômica Federal sorteará, às 11h deste domingo (24/5), as seis dezenas do sorteio especial de 30 anos da Mega-Sena. A edição de comemoração distribuirá premiação de R$ 320 milhões. As apostas podem ser feitas até as 22h deste sábado (23/5) pelo aplicativo Loterias Caixa, pelo portal Loterias Caixa ou em qualquer lotérica da cidade.

Para jogar, é preciso marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis nos volantes. É possível também deixar que o sistema escolha as dezenas, na Surpresinha. A aposta simples, de seis números, custa R$ 6. O valor aumenta de acordo com a quantidade de números escolhidos.

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Ainda há a escolha de participar do concurso por meio de bolões. Para isso, basta preencher o campo específico no volante. Os bolões on-line poderão ser comprados até uma hora antes do sorteio. O prêmio do sorteio especial não acumula. Em caso de não acertadores das seis dezenas, o valor será dividido para quem acertar cinco, e assim por diante.