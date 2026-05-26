Thales Bretas anuncia criação do Instituto Paulo Gustavo

26/05/2026. Thales Bretas*, dermatologista e mestre em Ciências Médicas, é o entrevistado do CB.Poder. Na bancada: Sibele Negromente e Mariana Niederaurer - (crédito: Davi Pereira/CB/D.A Press)

O dermatologista e mestre em Ciências Médicas, Thales Bretas anunciou, nesta terça-feira (26/5), que está em processo de criação do Instituto Paulo Gustavo, uma ONG que terá entre seus projetos o acolhimento de famílias homoafetivas. A declaração foi dada durante entrevista ao CB.Poder, programa do Correio em parceria com a TV Brasília.

Segundo o viúvo do humorista, a ideia surgiu a partir de uma exposição que realizou sobre a vida e a obra de Paulo Gustavo, em 2025. Além disso, destacou que o instituto também nasce de vivências pessoais, especialmente após se tornar pai solo dos filhos do casal, Romeu e Gael, 6 anos, depois da morte de Paulo Gustavo, em 2021, pela Covid-19.

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Thales contou que a repercussão positiva da exposição reforçou a percepção de que poderia ampliar seu papel como porta-voz de pautas relacionadas à diversidade e à inclusão. “Eu senti uma responsabilidade social que cada vez mais cresce”, disse.

A proposta é que a ONG desenvolva oficinas e ações ligadas às artes, como cinema e teatro, áreas que marcaram a trajetória do humorista. "A gente vai fazer muito ligado às artes que celebraram a vida do Paulo", explicou.

Segundo Bretas, o projeto já está estruturado no papel e agora avança na busca por apoio institucional e patrocínio para sair do planejamento e começar a funcionar.

"Tem tudo formatado, saiu o CNPJ há poucas semanas, e eu tô buscando parceiros pra instituir o instituto e a sede", concluiu.