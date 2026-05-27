BR-381: acidente grave entre caminhão e carreta deixa um morto em MG

O acidente aconteceu no km 406 da rodovia, no sentido Belo Horizonte - (crédito: Redes Sociais/Reprodução)

Um motorista morreu preso às ferragens em um acidente entre um caminhão baú e uma carreta na manhã desta quarta-feira (27/5), na BR-381, em Nova União (MG), na Região Central do estado.

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Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do caminhão baú morreu ainda no local da colisão, por volta das 5h45.

De acordo com a concessionária Nova 381, o acidente aconteceu no km 406 da rodovia, no sentido Belo Horizonte.

As informações iniciais apontam que uma carreta atingiu a traseira da outra, mas não se sabe o que motivou a colisão.

Ainda conforme a concessionária, o trânsito chegou a registrar cerca de três quilômetros de congestionamento na região.

As causas da batida serão investigadas.