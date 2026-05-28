Debate sobre desinformação reúne autoridades e especialistas; veja ao vivo

O CB.Debate, realizado pelo Correio Braziliense com promoção da CB Brands nesta quinta-feira (28/05), promove mais um evento com o tema "O Impacto da Desinformação: Da saúde à democracia". O encontro tem como objetivo analisar como as fake news afetam o bem-estar coletivo, as instituições democráticas e a segurança da informação na sociedade atual.
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O evento reúne especialistas do governo federal, do poder judiciário e de instituições acadêmicas e de pesquisa, como UnB, UCB e Fiocruz. As discussões se dividem em dois eixos centrais.
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O primeiro painel do evento aborda o tema "Como Preservar a Cidadania no Mundo Digital". Para debater esse assunto, foram convidados os seguintes especialistas: Ilan Presser (juiz federal e conselheiro Nacional de Justiça), Janara Sousa (chefe da comunicação do Ministério das Mulheres e Pesquisadora da UnB), Morgana Bruno (bióloga, doutora em ecologia e professora da UCB) e Daniela Garrossini (assessora de comunicação da Reitoria e professora da UnB).
O segundo painel traz o título "Boas Práticas para Evitar Ameaças Digitais na Saúde", direcionando o debate para o impacto das notícias falsas na saúde pública. Para analisar esse cenário os convidados são: Prof. Valéria Mendonça (coordenadora do Laboratório de Educação, Informação e Comunicação em Saúde da UnB), Wagner Vasconcelos (assessor da Direção e Pesquisador da Fiocruz Brasília), Patrícia Blanco (presidente do Instituto Palavra Aberta) e Eduardo Dantas (juiz Auxiliar no STF e Professor do IDP)
Veja, abaixo, a programação completa.
Programação do Evento
08h30 às 09h00 – Credenciamento e Welcome Coffee
09h05 às 09h35 – Abertura
- Nina Santos: Secretária Adjunta de Políticas Digitais na Secretaria de Comunicação da Presidência da República
- Eder Gatti: Diretor do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde
- Swedenberger Barbosa: Chefe de Gabinete Adjunto do Presidente da República
09h40 às 10h40 – 1º Painel: Como Preservar a Cidadania no Mundo Digital
- Ilan Presser: Juiz Federal e Conselheiro Nacional de Justiça (CNJ)
- Janara Sousa: Chefe da Comunicação do Ministério das Mulheres e Pesquisadora da Universidade de Brasília (UnB)
- Morgana Bruno: Bióloga, Doutora em Ecologia e Professora da Universidade Católica de Brasília (UCB)
- Daniela Garrossini: Assessora de Comunicação do Gabinete da Reitora e Professora da Universidade de Brasília (UnB)
10h45 às 11h45 – 2º Painel: Boas Práticas para Evitar Ameaças Digitais na Saúde
- Prof. Valéria Mendonça: Coordenadora do Laboratório de Educação, Informação e Comunicação em Saúde da Universidade de Brasília (UnB)
- Wagner Vasconcelos: Assessor da Direção e Pesquisador da Fiocruz Brasília
- Patrícia Blanco: Presidente do Instituto Palavra Aberta
- Eduardo Dantas: Juiz Auxiliar no Supremo Tribunal Federal (STF) e Professor do IDP
11h50 – Encerramento