Debate sobre desinformação reúne autoridades e especialistas; veja ao vivo

O Pacto da Desinformação: Da saúde à democracia - (crédito: CB.BRANDS)

O CB.Debate, realizado pelo Correio Braziliense com promoção da CB Brands nesta quinta-feira (28/05), promove mais um evento com o tema "O Impacto da Desinformação: Da saúde à democracia". O encontro tem como objetivo analisar como as fake news afetam o bem-estar coletivo, as instituições democráticas e a segurança da informação na sociedade atual.

O evento reúne especialistas do governo federal, do poder judiciário e de instituições acadêmicas e de pesquisa, como UnB, UCB e Fiocruz. As discussões se dividem em dois eixos centrais.

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O primeiro painel do evento aborda o tema "Como Preservar a Cidadania no Mundo Digital". Para debater esse assunto, foram convidados os seguintes especialistas: Ilan Presser (juiz federal e conselheiro Nacional de Justiça), Janara Sousa (chefe da comunicação do Ministério das Mulheres e Pesquisadora da UnB), Morgana Bruno (bióloga, doutora em ecologia e professora da UCB) e Daniela Garrossini (assessora de comunicação da Reitoria e professora da UnB).

O segundo painel traz o título "Boas Práticas para Evitar Ameaças Digitais na Saúde", direcionando o debate para o impacto das notícias falsas na saúde pública. Para analisar esse cenário os convidados são: Prof. Valéria Mendonça (coordenadora do Laboratório de Educação, Informação e Comunicação em Saúde da UnB), Wagner Vasconcelos (assessor da Direção e Pesquisador da Fiocruz Brasília), Patrícia Blanco (presidente do Instituto Palavra Aberta) e Eduardo Dantas (juiz Auxiliar no STF e Professor do IDP)

Veja, abaixo, a programação completa.

Programação do Evento

08h30 às 09h00 – Credenciamento e Welcome Coffee

09h05 às 09h35 – Abertura

09h40 às 10h40 – 1º Painel: Como Preservar a Cidadania no Mundo Digital

Ilan Presser : Juiz Federal e Conselheiro Nacional de Justiça (CNJ)

Janara Sousa : Chefe da Comunicação do Ministério das Mulheres e Pesquisadora da Universidade de Brasília (UnB)

Morgana Bruno : Bióloga, Doutora em Ecologia e Professora da Universidade Católica de Brasília (UCB)

Daniela Garrossini : Assessora de Comunicação do Gabinete da Reitora e Professora da Universidade de Brasília (UnB)

10h45 às 11h45 – 2º Painel: Boas Práticas para Evitar Ameaças Digitais na Saúde

Prof. Valéria Mendonça : Coordenadora do Laboratório de Educação, Informação e Comunicação em Saúde da Universidade de Brasília (UnB)

Wagner Vasconcelos : Assessor da Direção e Pesquisador da Fiocruz Brasília

Patrícia Blanco : Presidente do Instituto Palavra Aberta

Eduardo Dantas : Juiz Auxiliar no Supremo Tribunal Federal (STF) e Professor do IDP

11h50 – Encerramento