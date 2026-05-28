Gaeco deflagra 2ª fase da Carbono Oculto contra PCC no setor de combustíveis

A primeira fase da Operação Carbono Oculto foi deflagrada em agosto de 2025. - (crédito: MPPA/Divulgação - Imagem meramente ilustrativa)

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de São Paulo, em conjunto com a Receita Federal e o Ministério Público, deflagrou nesta quinta-feira (28/05) a segunda fase da Operação Carbono Oculto.

Chamada de Fluxo Oculto, objetivo principal da ação é apurar o controle exercido pela facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) sobre o setor de combustíveis no país.

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Ao todo, os agentes cumprem 55 mandados de busca e apreensão, que estão sendo executados simultaneamente em quatro estados: São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Os alvos centrais desta fase são empresários do setor, operadores logísticos e "laranjas" utilizados pela organização criminosa para ocultar o patrimônio e lavar o dinheiro de origem ilícita.

A primeira fase da Operação Carbono Oculto foi deflagrada em agosto de 2025, quando as autoridades começaram a mapear a complexa rede financeira que interliga o mercado de combustíveis ao crime organizado.

De acordo com o Ministério Público, após a deflagração da 1ª fase da Operação Carbono Oculto, foram descobertas mais seis fintechs que atuavam como bancos paralelos da organização criminosa.

Veja lista:

Ceopag Instituição de Pagamento, Ceopar, Fundopay S.A. e XBR Participações

America Payment S.A

Sispay Instituição de Pagamento, Vpay Instituição de Pagamento e May Servex Negócios Imobiliários

Smart Solutions Instituição de Pagamento e Smart Safe Locação e Processamento de Dados

YAW Instituição de Pagamento S.A

Ello Gestora de Recursos Ltda

As investigações apontam que essas empresas compunham um poderoso núcleo financeiro, sendo utilizadas para compensações financeiras internas entre diversas distribuidoras e postos de combustíveis, compensações financeiras entre empresas e fundos de investimentos administrados pela organização criminosa, pagamentos de colaboradores e pagamentos de gastos e investimentos pessoais dos principais operadores.

Em outra frente, o MPSP denunciou núcleo envolvido com o desvio de nafta petroquímico para terminais e postos de combustível. Apuração conjunta com a ANP revelou robusta estrutura de falsidades, com simulada venda de solventes para empresas-fantasma.

A denúncia descreve estrutura criminosa criada para a abertura serial de empresas nos mais diversos estados do país. Os denunciados utilizavam parentes, pessoas em situação de vulnerabilidade social e até presos para constituir pessoas jurídicas que supostamente adquiriam solventes, na prática desviados para a Grande São Paulo.

Neste núcleo, a investigação conjunta do GAECO e da Receita Federal identificou que são utilizados os mesmos mecanismos de ocultação patrimonial. Além das instituições de pagamento, a movimentação financeira envolvia fundos de investimento, utilizados de forma fraudulenta para dissimulação dos reais beneficiários dos negócios da organização.

Os recursos financeiros obtidos com o esquema eram então remetidos a fundos de investimentos para ocultar os reais beneficiários da fraude. Foram identificados quatro fundos que participavam do esquema e são alvos da operação, juntamente com duas administradoras de recursos e duas gestoras.

Os quatro fundos investigados no esquema de desvio de nafta possuem, atualmente, patrimônio estimado em aproximadamente R$ 205 milhões. Em pouco mais de um ano, houve incremento patrimonial superior a 200% nesse montante, de acordo com MPSP.

