PCC e CV entram oficialmente em lista de sanções dos EUA

Os dois grupos estão na Lista de Nacionais Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas - (crédito: Reprodução OFAC)

As facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) passaram a aparecer, nesta sexta-feira (29/5) na lista do Escritório de Controles de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos (OFAC, na sigla em inglês) como Terroristas Globais Especialmente Designados. Agora, os grupos passam a figurar no mesmo patamar de cartéis famosos do narcotráfico internacional.

As duas facções, criadas no sistema penitenciário brasileiro, foram incluídas na Lista de Nacionais Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas (SDN) da OFAC, um órgão ligado ao Departamento do Tesouro norte-americano.

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A lista de sanções reúne pessoas, empresas, bancos, organizações e até embarcações sujeitas à sanções econômicas dos Estados Unidos. Outros grupos criminosos como Cartel de Sinaloa e Cartel de Jalisco também estão listados, além de outros envolvidos com terrorismo, tráfico de drogas e violações dos direitos humanos.

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A medida ocorre um dia após o Departamento de Estado norte-americano anunciar que o PCC e o CV passarão a ser classificados como organizações terroristas pelos EUA. A decisão foi elogiada por políticos ligados à direita brasileira, enquanto alas ligadas à esquerda teceram críticas, levantando o debate sobre a soberania nacional.