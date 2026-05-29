InícioBrasil
Crime organizado

FUP condena classificação de PCC e CV como terroristas: "pretexto"

Coordenadora-geral da federação, Cibele Vieira, classificou como "inaceitável" a medida determinada pelo governo dos EUA e alertou para risco de "intervenção"

"Defender a soberania nacional significa defender a Petrobras, os combustíveis como patrimônio estratégico do país, e o direito do Brasil de decidir seus próprios caminhos sem tutela estrangeira", disse Cibele - (crédito: Marcelo Aguilar/Sindipetro Unificado)

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) condenou a decisão do Departamento de Estado dos Estados Unidos de classificar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como grupos terroristas.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Na visão da entidade, a medida “extrapola os limites” da cooperação entre países no combate ao crime organizado, além de acender um alerta sobre possíveis “violações da soberania nacional brasileira”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

“Pretexto para intervenção é inaceitável”, disse a coordenadora-geral da FUP, Cibele Vieira, que compara o movimento a outros episódios recentes que envolveram os Estados Unidos em intervenções a outros países da América Latina.

A medida, publicada nesta quinta-feira (28/5) pelo Departamento de Estado norte-americano, entra em vigor no próximo dia 5 de junho.

Defesa da soberania

Apesar de acreditar que o combate às organizações criminosas seja “necessário e urgente”, a entidade acredita que isso não pode servir de pretexto para ameaças à soberania nacional e interferências externas sobre nossas riquezas nacionais.

“O petróleo brasileiro, o pré-sal, os recursos minerais estratégicos, a água, pertencem ao povo brasileiro. Defender a soberania nacional significa defender a Petrobras, os combustíveis como patrimônio estratégico do país, e o direito do Brasil de decidir seus próprios caminhos sem tutela estrangeira”, acrescenta Cibele.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Raphael Pati

Repórter de Economia

Nascido em Brasília, em 2002, é repórter na editoria de Política, Economia e Brasil do Correio Braziliense. Desde 2020, é estudante da graduação em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB).

Por Raphael Pati
postado em 29/05/2026 17:55
SIGA
x