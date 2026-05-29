FUP condena classificação de PCC e CV como terroristas: "pretexto"

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) condenou a decisão do Departamento de Estado dos Estados Unidos de classificar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como grupos terroristas.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Na visão da entidade, a medida “extrapola os limites” da cooperação entre países no combate ao crime organizado, além de acender um alerta sobre possíveis “violações da soberania nacional brasileira”.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
“Pretexto para intervenção é inaceitável”, disse a coordenadora-geral da FUP, Cibele Vieira, que compara o movimento a outros episódios recentes que envolveram os Estados Unidos em intervenções a outros países da América Latina.
A medida, publicada nesta quinta-feira (28/5) pelo Departamento de Estado norte-americano, entra em vigor no próximo dia 5 de junho.
Defesa da soberania
Apesar de acreditar que o combate às organizações criminosas seja “necessário e urgente”, a entidade acredita que isso não pode servir de pretexto para ameaças à soberania nacional e interferências externas sobre nossas riquezas nacionais.
“O petróleo brasileiro, o pré-sal, os recursos minerais estratégicos, a água, pertencem ao povo brasileiro. Defender a soberania nacional significa defender a Petrobras, os combustíveis como patrimônio estratégico do país, e o direito do Brasil de decidir seus próprios caminhos sem tutela estrangeira”, acrescenta Cibele.
Saiba Mais
- Economia Operações de crédito garantidas pela União chegam a R$ 336,8 bi, diz Fazenda
- Economia Novas regras do FGC freiam CDBs acima da média e reforçam segurança
- Economia SPE vê surpresa positiva na composição do PIB do 1º trimestre
- Economia Consumo das famílias impulsiona PIB brasileiro apesar dos juros altos