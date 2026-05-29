FUP condena classificação de PCC e CV como terroristas: "pretexto"

"Defender a soberania nacional significa defender a Petrobras, os combustíveis como patrimônio estratégico do país, e o direito do Brasil de decidir seus próprios caminhos sem tutela estrangeira", disse Cibele - (crédito: Marcelo Aguilar/Sindipetro Unificado)

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) condenou a decisão do Departamento de Estado dos Estados Unidos de classificar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como grupos terroristas.

Na visão da entidade, a medida “extrapola os limites” da cooperação entre países no combate ao crime organizado, além de acender um alerta sobre possíveis “violações da soberania nacional brasileira”.

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“Pretexto para intervenção é inaceitável”, disse a coordenadora-geral da FUP, Cibele Vieira, que compara o movimento a outros episódios recentes que envolveram os Estados Unidos em intervenções a outros países da América Latina.

A medida, publicada nesta quinta-feira (28/5) pelo Departamento de Estado norte-americano, entra em vigor no próximo dia 5 de junho.

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Defesa da soberania

Apesar de acreditar que o combate às organizações criminosas seja “necessário e urgente”, a entidade acredita que isso não pode servir de pretexto para ameaças à soberania nacional e interferências externas sobre nossas riquezas nacionais.

“O petróleo brasileiro, o pré-sal, os recursos minerais estratégicos, a água, pertencem ao povo brasileiro. Defender a soberania nacional significa defender a Petrobras, os combustíveis como patrimônio estratégico do país, e o direito do Brasil de decidir seus próprios caminhos sem tutela estrangeira”, acrescenta Cibele.

